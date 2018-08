Tod's : le titre en hausse après les résultats semestriels

06/08/2018 | 10:26

Ce lundi à Milan, le titre de la maison de luxe italienne Tod's connaît une belle avancée, après la publication vendredi soir de résultats semestriels marqués par des performances supérieures aux attentes des analystes.



Le chiffre d'affaires du groupe (qui exploite aussi les marques Hogan, Roger Vivier et Fay) s'affiche ainsi à 476,9 millions d'euros, l'EBITDA à 68,6 millions et le bénéfice net à 33,7 millions. Tous trois sont en revanche inférieurs aux résultats de l'an passé à la même période.



'Ces résultats constituent une première preuve que notre stratégie [annoncée précédemment] commence à fonctionner. (...) Nous commençons à obtenir de premiers résultats, et nous comptons bien faire en sorte que cela continue dans le futur', a indiqué Diego Della Valle, CEO du groupe.



'Malgré des ventes et des bénéfices en baisse sur un an au semestre 1 (à noter toutefois que le chiffre d'affaires progresse à cc), Tod's affiche sa confiance pour les mois à venir, notamment grâce à l'intégration d'Italiantouch, qui va lui permettre de muscler sa distribution', commente, ce matin, Aurel BGC.



Un optimisme qui gagne manifestement les investisseurs : le titre gagne 15,4% ce lundi matin à Milan.





