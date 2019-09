Catastrophe de Fukushima: Trois anciens dirigeants de Tepco acquittés

L'ancien président Tsunehisa Katsumata, ainsi que ses deux vice-présidents, Ichiro Takekuro et Sakae Muto, étaient poursuivis pour "négligence" et avaient tous plaidé non coupables.

Le séisme et le tsunami de mars 2011 ont entraîné l'explosion et la fusion des trois réacteurs de la centrale ainsi que l'évacuation de 160.000 personnes, dont beaucoup ne sont jamais revenues.

L'accident d'une gravité sans précédent depuis celui de Tchernobyl en 1986 a entraîné la mise à l'arrêt de tous les réacteurs japonais, qui fournissaient un tiers de l'électricité nationale.

(Tim Kelly; Arthur Connan pour le service français)