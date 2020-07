Japon: révision plus sévère de la chute de la production industrielle en mai

Données financières JPY USD EUR CA 2021 5 596 Mrd 52 209 M 45 992 M Résultat net 2021 213 Mrd 1 989 M 1 753 M Dette nette 2021 3 809 Mrd 35 538 M 31 306 M PER 2021 2,92x Rendement 2021 - Capitalisation 510 Mrd 4 750 M 4 188 M VE / CA 2020 VE / CA 2021 0,77x Nbr Employés 37 892 Flottant 92,7% Graphique TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY HOLDINGS, INCORPORATED Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique TOKYO ELECTRIC POWER COMPA Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Recommandation moyenne VENDRE Nombre d'Analystes 3 Objectif de cours Moyen 330,00 JPY Dernier Cours de Cloture 318,00 JPY Ecart / Objectif Haut 6,92% Ecart / Objectif Moyen 3,77% Ecart / Objectif Bas 0,63% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Tomoaki Kobayakawa Executive President & Director Shoei Utsuda Chairman Hideko Kunii Independent Director Seiji Moriya Director Shigenori Makino Director & Managing Executive Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY HOLDINGS, INCORPORATED -31.91% 4 750 NEXTERA ENERGY 7.20% 127 061 ENEL S.P.A. 13.55% 92 348 IBERDROLA 17.65% 78 047 DOMINION ENERGY, INC. -11.16% 61 752 DUKE ENERGY CORPORATION -10.84% 59 758