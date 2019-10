Tokyo Electric Power Incorporated : Le Japon déploie l'armée après un puissant typhon, 23 morts

* Le typhon Hagibis se dirige vers la mer

* L'un des plus puissants typhons depuis des décennies

* Bilan de 23 morts et 16 disparus

* Des centaines de milliers de personnes sans courant

* Des soldats et des sauveteurs déployés (Actualisé avec nouveau bilan et déclarations du Premier ministre)

par Antoni Slodkowski

TOKYO, 13 octobre (Reuters) - Le Japon a déployé des dizaines de milliers de soldats et de sauveteurs pour venir en aide aux habitants et lutter contrer les inondations après le passage de l'un des plus puissants typhons ayant jamais frappé le pays qui a tué 23 personnes et brièvement paralysé la capitale Tokyo.

Quelque 16 personnes sont par ailleurs portées disparues, selon la chaîne de télévision publique NHK alors que le typhon Hagibis a provoqué après son passage des inondations dans le centre et l'est du pays et privé d'électricité au moins un demi-millions de foyers.

Les restrictions sur les atterrissages aux aéroports de Narita et Haneda ont été levées mais plus de 800 vols ont été annulés pour la journée, selon la NHK, de même que des liaisons ferroviaires à grande vitesse dans les régions les plus touchées.

Les autorités ont levé les alertes aux fortes pluies dans la région de Kanto autour de Tokyo où les magasins ont rouvert et les trains ont commencé à circuler à nouveau. Elles ont toutefois prévenu qu'il existait encore un risque que des rivières sortent de leur lit dans l'est du pays.

Le Premier ministre Shinzo Abe a organisé une réunion d'urgence et a dépêché le ministre chargé de la gestion des catastrophes naturelles dans les zones touchées.

"J'adresse mes condoléances pour tous ceux qui ont perdu la vie et j'offre ma sympathie à tous ceux qui ont été touchés par le typhon numéro 19 (Hagibis - NDLR)", a déclaré le Premier ministre.

"En ce qui concerne les coupures de courant, d'eau et les l'arrêt des transports, nous faisons tout notre possible pour rétablir les services le plus vite possible", a-t-il ajouté, invitant la population à se montrer prudente, face au risque de glissements de terrain notamment.

Quelque 27.000 membres des forces d'autodéfense (armée) ainsi que des pompiers, policiers et garde-côte ont été déployés pour secourir les habitants, a précisé le gouvernement.

INONDATIONS ET GLISSEMENTS DE TERRAIN

NHK a prévenu que l'étendue des dégâts commençait tout juste à apparaître, beaucoup de zones étant encore sous les eaux.

A Fukushima, au nord de Tokyo, Tokyo Electric Power (Tepco) a indiqué que des irrégularités avaient été constatées par les capteurs de surveillance de l'eau dans la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, frappée par un tremblement de terre et un tsunami en 2011.

Le typhon Hagibis ("Vitesse") a touché terre samedi soir sur l'île principale du Japon, Honshu, et un séisme de magnitude 5,7 a secoué Tokyo peu après. Il faisait route vers la mer dimanche après avoir balayé la côte nord-est et l'île de Hokkaido.

Hagibis, dont les autorités japonaises estiment qu'il pourrait être le plus puissant typhon à avoir frappé Tokyo depuis 1958, s'est accompagné de précipitations record dans de nombreuses régions, comme la ville touristique de Hakone, à l'ouest de Tokyo, où près d'un mètre de pluie (93,95 cm) est tombé en 24 heures.

La rencontre de la Coupe du monde de rugby prévue dimanche entre la Namibie et la Canada a été annulée mais la rencontre phare entre le Japon et l'Ecosse devait avoir lieu.

Les organisateurs du Grand Prix du Japon de Formule Un ont annulé les séances d'essais et de qualifications programmées samedi mais la course a eu lieu dimanche. (Makiko Yamazaki et Kiyoshi Takenaka, avec Chang-Ran Kim; Jean Terzian et Gwénaëlle Barzic pour le service français)