Toll Brothers Inc : La volatilité devrait faire son grand retour 14/11/2018 | 15:34 achat Stop atteint

Cours d'entrée : 32.66$ | Objectif : 35.9$ | Stop : 29.9$ | Potentiel : 9.92% Après l'accumulation, l'accélération. Le timing apparaît pertinent pour se positionner sur le titre Toll Brothers Inc et anticiper une extraction par le haut du trading range.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 35.9 $. Graphique TOLL BROTHERS INC Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 30.02 USD en données hebdomadaires.

Le groupe dégage d'importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.

La société présente des multiples de résultat très attrayants.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus.

Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.

Sous la résistance des 39.53 USD, le titre présente une configuration négative en données hebdomadaires.

