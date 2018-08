TOLL BROTHERS : profits plus importants que prévu

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le spécialiste de la construction immobilière haut de gamme Toll Brothers a présenté des résultats trimestriels meilleurs que prévu. Au troisième trimestre, clos fin juillet, son bénéfice net s'est élevé à 193,3 millions de dollars, soit 1,26 dollar par action, contre 148,6 millions, représentant 87 cents par action, un an plus tôt. Le bénéfice par action est supérieur de 23 cents au consensus Zacks Investment. Le chiffre d'affaires a augmenté de 27% à 1,91 milliard de dollars, soit 10 millions de mieux que les attentes.Non seulement les ventes en volume ont augmenté de 18% à 2 246 unités, mais le prix moyen est passé en un an de 837 300 dollars à 877 400 dollars. Son carnet de commandes a augmenté de 22% à 6,48 milliards de dollars. La progression est ressortie à 13% en volume.S'agissant de ses perspectives pour l'exercice, Toll Brothers anticipe la livraison de 8100 à 8400 maisons à un prix compris entre 835 000 et 860 000 dollars, dont de 2550 à 2850 unités à un prix de 845 000 à 870 000 au quatrième trimestre.