TOLL BROTHERS : un quatrième trimestre mitigé

Toll Brothers a affiché des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Ainsi, le constructeur de maison standing a affiché un bénéfice net de 311 millions de dollars pour le quatrième trimestre de son exercice. Par action, la société de Horsham, en Pennsylvanie, a déclaré qu'elle avait réalisé un bénéfice de 2,08 dollars. Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 1,82 dollar par action. Les revenus ont bondi de 21,1% à 2,46 milliards de dollars, dépassant les attentes de 2,35 milliards de dollars. Toutefois, les entrées de commandes du groupe ont baissé de 13,3% à 1715 contrats."Au quatrième trimestre, malgré la bonne tenue de l'économie, la demande a été modérée. Les contrats du quatrième trimestre ont diminué de 15 % en dollars et de 13 % en unités par rapport à une comparaison difficile de l'an dernier. La demande au quatrième trimestre a ralenti à un rythme par collectivité plus conforme à celui du quatrième trimestre de l'exercice 2016, qui était encore solide" a précisé Douglas C. Yearley, Jr, président du conseil et chef de la direction de Toll Brothers.