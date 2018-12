Toll Brothers : La valeur du jour à Wall Street Toll Brothers voit ses commandes reculer au quatrième trimestre, le titre en repli

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Toll Brothers recule de 1,88% à 32,90 dollars, dans le sillage d'un quatrième trimestre mitigé. Si le constructeur de maisons de standing a affiché des résultats en hausse et supérieurs aux attentes, ce n'est pas le cas des entrées de commandes, qui ont reculé, contrairement à ce qu'anticipaient les analystes. Celles-ci ont baissé de 13,3% à 1 715 contrats, soit à 1,50 milliard, contre une hausse de 6,5% attendue."Au quatrième trimestre, malgré la bonne tenue de l'économie, la demande a été modérée. Les contrats du quatrième trimestre ont diminué de 15 % en dollars et de 13 % en unités par rapport à une comparaison difficile de l'an dernier. La demande au quatrième trimestre a ralenti à un rythme par collectivité plus conforme à celui du quatrième trimestre de l'exercice 2016, qui était encore solide", a précisé Douglas C. Yearley, Jr, président du conseil et chef de la direction de Toll Brothers.Cette baisse vient éclipser les résultats trimestriels supérieurs aux attentes. La société de Horsham, en Pennsylvanie, a affiché un bénéfice net de 311 millions de dollars pour le quatrième trimestre de son exercice. Par action, le groupe a déclaré qu'il avait réalisé un bénéfice de 2,08 dollars. Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 1,82 dollar par action. Les revenus ont bondi de 21,1% à 2,46 milliards de dollars, dépassant les attentes de 2,35 milliards de dollars.