Toll Brothers : baisse du BPA moins forte que prévu

21/08/2019 | 13:49

Toll Brothers a dévoilé mardi soir un BPA d'un dollar par action au titre de son troisième trimestre 2018-19, en baisse de 20% par rapport à la même période de l'exercice précédent, mais supérieur aux 84 cents qu'anticipait Wedbush.



Ses revenus de ventes de maisons se sont tassés de 8% à 1,76 milliard de dollars, pour des volumes livrés en baisse de 11% à 1.994 unités. A 5,84 milliards à fin juillet, le carnet de commandes du constructeur résidentiel de luxe a reculé de 10% sur un an.



'Nous avons toutefois connu un bon début de quatrième trimestre. Des taux hypothécaires bas, une offre limitée en logements neufs et existants, ainsi qu'un emploi solide constituent des vents favorables', estime toutefois son PDG Douglas Yearley.



