Toll Brothers : en recul malgré un relèvement de broker

A l'image du marché new-yorkais, Toll Brothers recule de 1,5% sur les premiers échanges, en dépit de propos favorables de Wedbush qui relève son opinion de 'neutre' à 'surperformance' et son objectif de cours de 40 à 48 dollars sur le titre.



Le broker rappelle que la vague de ventes de la veille sur le titre du constructeur résidentiel a été 'causé par des retards dans le calendrier de livraisons du groupe et par un profil de marge brute pour le reste de l'exercice 2020 plus faible que les attentes du consensus'.



'Maintenant que les attentes ont été refondées et que la direction relève fermement ses prix, nous pensons que le rapport rendement-risque est favorable, alors que son BPA devrait augmenter de 36% à 4,87 dollars en 2021', juge-t-il.



