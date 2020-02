Tomra Systems : une fin d'année qui ne passe pas inaperçue

Elle monte, elle montre, Tomra Systems. +17% à 330,90 NOK après une grosse demi-heure de cotations. L'entreprise d'Aker a annoncé ce matin des résultats en hausse au 4e trimestre 2019, une solide génération de cash-flow et un dividende relevé à 2,75 NOK. Le CEO du groupe, Stefan Ranstrand avait annoncé à l'automne son engagement de disposer des capacités nécessaires à ce que 40% des emballages plastiques produits chaque année dans le monde soient collectés en vue de leur recyclage d'ici 2030. "Une économie circulaire pour le plastique est réalisable et il y a toutes les raisons d'être optimiste quant à l'avenir, mais elle nécessite des investissements de la part de l'industrie, du gouvernement et des consommateurs", explique-t-il ce matin, en appelant ses homologues à "se joindre au défi et à agir dès maintenant".