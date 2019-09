Avis d'analystes du jour : Accor, EDF, Spie, STMicroelectronics, ArgenX, Valeo, Nestlé...

Pour la dernière séance de la semaine, un nouveau suivi pour STMicroelectronics et Argen-X, un abaissement de recommandation pour EDF, des ajustements d'objectifs sur Accor et quelques changements sur des dossiers en Suisse et en Allemagne.