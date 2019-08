TomTom : deux nouvelles interfaces de charge pour EV

20/08/2019 | 10:25

TomTom, le spécialiste néerlandais des systèmes cartographiques et des outils de navigation, a lancé mardi deux nouvelles interfaces de programmation (API) destinées à optimiser les parcours des utilisateurs de véhicules électriques.



Le groupe basé à Amsterdam a dévoilé ce matin l'algorithme 'Long Distance EV Routing', qui permet aux automobiles de calculer leur temps de trajet entre deux points lorsque la distance parcourue requiert plus d'une recharge.



L'interface détermine les points de charge à privilégier et établit une estimation de l'heure d'arrivée en tenant compte du temps nécessaire pour le chargement.



L'API 'EV Charging Stations Availability' fournit, quant à elle, des informations concernant la disponibilité des stations de recharge en fonction des ports de raccordement proposés, épargnant ainsi aux conducteurs 'l'angoisse' de savoir si une connexion sera disponible ou non.



Les deux interfaces de programmation sont accessibles en libre-service pour les développeurs souhaitant les utiliser.



