TOMTOM : de nouveau plus optimiste sur ses perspectives

Données financières (€) CA 2018 820 M EBIT 2018 42,0 M Résultat net 2018 28,7 M Trésorerie 2018 196 M Rendement 2018 - PER 2018 51,87 PER 2019 41,64 VE / CA 2018 1,82x VE / CA 2019 1,73x Capitalisation 1 688 M

Tendances analyse technique TOMTOM Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Baissière

Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 8 Objectif de cours Moyen 9,32 € Ecart / Objectif Moyen 30%

Dirigeants Nom Titre Harold Goddijn Chief Executive Officer Peter N. Wakkie Chairman-Supervisory Board Taco Titulaer Chief Financial Officer Charles W. Davies Group Chief Technology Officer Jacqueline A. Tammenoms Bakker Deputy Chairman-Supervisory Board

Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) TOMTOM -13.10% 1 953 CISCO SYSTEMS 19.35% 208 956 QUALCOMM 0.42% 94 449 NOKIA OYJ 16.64% 29 614 ERICSSON 37.12% 27 511 MOTOROLA SOLUTIONS 32.84% 19 511