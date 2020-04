TomTom : en hausse, un broker en soutien

01/04/2020 | 12:12

Le titre TomTom s'affiche en hausse de +0,4% ce mercredi, alors que la banque privée suisse UBS a mis à jour sa recommandation sur la société néerlandaise, affirmant que son 'bilan solide' mérite l'attention.



UBS a ainsi fait passer son avis de 'neutre' à 'achat', tout en réduisant d'une fraction son objectif de cours, ramené de 10 euros à 9,8 euros.



Malgré ses performances récentes (le titre est en baisse de 35% depuis le début de l'année), la banque d'investissement souligne en effet que la société dispose d'un bilan 'solide', sans dette et avec une trésorerie nette de plus de 400 millions d'euros, soit plus de 50% de sa capitalisation boursière.



En plus de cela, UBS estime que TomTom peut surpasser le marché automobile, grâce à sa pénétration accrue des activités de navigation intégrée au tableau de bord.



