TomTom : remporte un contrat avec ViaMichelin

08/07/2020 | 11:30

La société de navigation néerlandaise TomTom a annoncé avoir conclu un accord avec ViaMichelin, l'application d'assistance numérique au voyage de Michelin.



TomTom a annoncé une extension de son accord mondial pour fournir des cartes et des données de trafic à ViaMichelin et à plusieurs produits imprimés du groupe français, y compris des guides de voyage.



