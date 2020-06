Top Glove Corporation Bhd. : A proximité d'une résistance clé 15/06/2020 | 14:09 achat En cours

Cours d'entrée : 16.9MYR | Objectif : 22MYR | Stop : 12MYR | Potentiel : 30.18% Top Glove Corporation Bhd. arrive à proximité de niveaux importants. La configuration technique suggère une rupture de la résistance actuellement testée avec à la clé un nouveau de potentiel de hausse et une probable hausse de la volatilité. On pourra se positionner en amont du signal pour bénéficier d'un meilleur ratio risque potentiel.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 22 MYR. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La forte croissance attendue pour les prochains exercices constitue un des points forts de la société.

Le groupe dégage d'importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.

Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Au cours de la dernière semaine, les prévisions de bénéfice net par action de la société (BNA) ont été revues à la hausse. Les dernières estimations des analystes sont plus élevées.

Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Le titre suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 8.51 MYR.

Points faibles Les cours approchent d’une forte résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 18.43 MYR.

Techniquement, les cours s'approchent actuellement d'une forte résistance moyen terme, située vers 17.08 MYR.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

En termes de multiples de résultat, le groupe fait partie des valeurs relativement bien valorisées par le marché.

Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Fournitures médicales Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. TOP GLOVE CORPORATION BHD. 259.57% 10 595 BECTON, DICKINSON AND COMPA.. -15.11% 68 298 COLOPLAST A/S 26.39% 33 477 TELEFLEX INCORPORATED -6.43% 16 353 HARTALEGA HOLDINGS 128.47% 9 940 SHANDONG WEIGAO GROUP MEDIC.. 78.59% 9 733 SHANDONG PHARMACEUTICAL GLA.. 68.56% 3 913 KOSSAN RUBBER INDUSTRIES 115.87% 2 691 SUPERMAX CORPORATION 469.06% 2 410 RIVERSTONE HOLDINGS LIMITED 157.30% 1 266 HOGY MEDICAL CO.,LTD. -7.96% 928

Nicolas Aleksy Suivre Nicolas Aleksy © Zonebourse.com 2020

