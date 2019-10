Topdanmark : Morgan Stanley n'est plus à 'sous-pondérer'

29/10/2019 | 13:53

Morgan Stanley relève sa recommandation sur Topdanmark de 'sous-pondérer' à 'pondérer en ligne', malgré un objectif de cours abaissé de 326 à 310 couronnes danoises sur le titre de cette compagnie d'assurance.



'Topdanmark a sous-performé le secteur européen de l'assurance de presque 30% depuis notre initiation et la valorisation n'est plus aussi tendue que pour Gjensidige et Tryg (tous deux demeurant à 'sous-pondérer')', explique le broker.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.