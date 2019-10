Topdanmark : résistance avec l'aide d'un broker

29/10/2019 | 15:25

Topdanmark reste presque stable (-0,2%) à Copenhague et surperforme ainsi l'OMX Nordic 40 (-1,4%), aidé par Morgan Stanley qui passe de 'sous-pondérer' à 'pondérer en ligne' sur le titre, malgré un objectif de cours abaissé de 326 à 310 couronnes danoises.



'Topdanmark a sous-performé le secteur européen de l'assurance de presque 30% depuis notre initiation et la valorisation n'est plus aussi tendue que pour Gjensidige et Tryg (tous deux demeurant à 'sous-pondérer')', explique le broker.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.