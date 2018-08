Toray: bénéfice net trimestriel en recul à cause des matières premières

Données financières (JPY) CA 2019 2 341 Mrd EBIT 2019 - Résultat net 2019 104 Mrd Dette 2019 711 Mrd Rendement 2019 1,83% PER 2019 13,25 PER 2020 11,92 VE / CA 2019 0,91x VE / CA 2020 0,86x Capitalisation 1 408 Mrd Graphique TORAY INDUSTRIES INC Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique TORAY INDUSTRIES INC Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 15 Objectif de cours Moyen 1 112 JPY Ecart / Objectif Moyen 29% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Akihiro Nikkaku President, CEO, COO & Representative Director Yuji Fukuda Director, Manager-Finance & Accounting Tetsuya Tsunekawa Managing Director & GM-Research Koichi Abe Representative Director & Vice President Ryo Murayama Representative Director & Vice President Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) TORAY INDUSTRIES INC -19.68% 12 651 3M COMPANY -11.93% 121 599 HONEYWELL INTERNATIONAL 1.10% 115 134 GENERAL ELECTRIC COMPANY -24.70% 114 201 SIEMENS -3.45% 110 236 JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED 9.01% 49 003