Tornos : Rapport sur le premier semestre 2020

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Rapport sur le premier semestre 2020 Groupe Tornos 2 Chiffres clés Groupe Tornos Premier Premier semestre semestre 2020 2019 Différence Différence non vérifiés, en CHF 1'000* 1.1.-30.6.2020 1.1.-30.6.2019 en % Entrées de commandes 42'834 76'878 -34'044 -44.3% Chiffre d'affaires net 56'170 117'154 -60'984 -52.1% EBITDA** -10'988 11'017 -22'005 n/a en % du chiffre d'affaires net -19.6% 9.4% EBIT** -13'089 8'922 -22'011 n/a en % du chiffre d'affaires net -23.3% 7.6% Résultat net -13'908 9'047 -22'955 n/a en % du chiffre d'affaires net -24.8% 7.7% Flux de trésorerie provenant de l'activité d'exploitation -8'781 -9'455 674 7.1% Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement 804 -2'789 3'593 n/a Flux de trésorerie disponible** -7'977 -12'244 4'267 34.8% 30.6.2020 31.12.2019 Position de trésorerie nette** -9'436 -874 -8'562 n/a Fonds propres 93'594 107'809 -14'215 -13.2% en % du total du bilan 65.4% 64.4% Total du bilan 143'028 167'507 -24'479 -14.6% Effectif (Effectif temps plein)*** 636 729 -93 -12.8% Sauf mention contraire

Mesure financière non-GAAP, voir Interim Consolidated Financial Statements 2020, pages 8 et 9

non-GAAP, voir Interim Consolidated Financial Statements 2020, pages 8 et 9 Sans apprentis Parallèlement aux informations historiques, le présent rapport contient des projections sujettes aux risques et incertitudes. Chiffres clés 3 Tornos engagé dans la lutte contre le Covid-19 La pandémie de coronavirus a également incité Tornos à revoir ses priorités et à s'engager encore davantage aux côtés de ceux qui se sont battus, et se battent encore au quotidien, pour sauver des vies. Ainsi, même si elles ont été moins portées sur le devant de la scène que les médecins, les infir- mières et les soignants, les entreprises du secteur médical ont été fortement sollicitées, et tournent aujourd'hui encore à plein régime pour livrer le plus rapidement possible les équipements néces- saires à sauver des vies en soins intensifs, comme les fameux ventilateurs d'Hamilton Medical, l'entreprise grisonne qui a soudain suscité l'intérêt du grand public. Oui, Hamilton participe à sauver des vies, au même titre qu'une entreprise comme Gloor Medical à Berthoud, qui produit des appareils servant à réguler la pression et le débit des gaz médicaux. Outre leur présence commune en soins intensifs, ces deux entreprises ont en fait un autre point commun : elles ont toutes deux fait appel il y a déjà plusieurs décennies à l'expertise de Tornos pour pouvoir réaliser les pièces clés de leurs dispositifs. C'est ainsi que Tornos participe, indirectement, il est vrai, à l'effort général de lutte contre le coronavirus. Et l'on pourrait multiplier les exemples, puisque partout, en Europe, aux États-Unis comme en Asie, nombre d'industriels qui ont fait confiance à Tornos utilisent nos machines pour produire des pièces essentielles au bon fonctionnement d'appareils qui aident les professionnels du secteur médical à sauver des vies. 4 Tornos engagé dans la lutte contre le Covid-19 Tornos relève des défis majeurs Mesdames, Messieurs, chers actionnaires, La crise du coronavirus a aussi frappé de plein fouet le groupe Tornos. Par moments, notre activité a été pratiquement paralysée dans le monde entier. La pandémie a éclaté alors que la demande de tours monobroches à poupée mobile et de machines multibroches avait déjà connu une forte baisse conjoncturelle. L'année dernière, l'évolution structurelle dans l'industrie automobile et la situation géopolitique instable avaient entraîné une grande frilosité sur nos marchés et un carnet de commandes exceptionnellement maigre début 2020. Cette situation a également pesé sur les résultats financiers du groupe Tornos pour le premier semestre 2020. Des lueurs d'espoir naissent toutefois dans ce contexte très difficile, comme la reprise de la demande de la Chine à la fin du premier semestre 2020 et le léger rebond des marchés allemand et italien, même s'ils évoluent encore à un niveau très modéré. De plus, nous avons pu remporter quelques commandes intéressantes dans l'industrie des techniques médicales, notamment concernant des machines destinées à la fabrication d'appareils respiratoires requis d'urgence pendant la crise du coronavirus. Au total, notre groupe a dégagé au premier semestre 2020 un chiffre d'affaires net de CHF 56,2 millions (premier semestre 2019: CHF 117,2 millions, -52,1%) et des entrées de commandes de CHF 42,8 millions (premier semestre 2019: CHF 76,9 millions, -44,3%). Le résultat opérationnel (EBIT*) pour le premier semestre 2020 atteint CHF -13,1 millions (premier semestre 2019: CHF 8,9 millions), tandis que le résultat net se chiffre à CHF -13,9 millions (premier semestre 2019: CHF 9,0 millions). À cet égard, il faut tenir compte du fait que le résultat net perd CHF 8,1 millions en raison de l'augmen- tation des provisions pour le stock de marchan- dises et gagne CHF 3,2 millions suite à la vente du bâtiment à la rue de l'Écluse à Moutier. Si les ventes reprennent à l'avenir et que le stock de marchandises s'écoule, les provisions pourraient être réduites en conséquence, au profit du résultat. Tous les segments de marché et tous les types de machines ont été touchés par les évolutions majeures. Comme c'est généralement le cas dans les périodes économiquement difficiles, notre gamme de produits a fait l'objet d'un transfert des machines du segment de prix supérieur produites en Suisse vers celles du segment de prix moyen et inférieur issues de notre production en Chine et à Taïwan. Des mesures d'austérité poussées Compte tenu de la situation économique très difficile, Tornos a introduit des mesures de réduction des coûts poussées. L'effectif des collaborateurs du groupe a baissé, de 729 per- sonnes fin 2019 à 636 fin juin 2020. La plupart des emplois supprimés étaient des postes temporaires. Tornos a introduit le chômage partiel sur différents sites en Suisse et à l'étranger. De plus, le conseil d'administration a décidé de renoncer au dividende prévu initialement pour nos actionnaires. Le groupe a préservé ses liquidités en permanence en dépit des difficultés. * Mesure financière non-GAAP, voir Interim Consolidated Financial Statements 2020, pages 8 et 9 Lettre aux actionnaires 5 Les SwissDECO et SwissNano 7, toujours aussi demandées dans le secteur des techniques médicales et dentaires Les tours monobroches à poupée mobile SwissDECO et SwissNano 7 produits en Suisse ont convaincu les clients des secteurs des techniques médicales et dentaires et de l'industrie électronique au premier semestre 2020. Dans l'ensemble, Tornos a toutefois dû composer avec une baisse significative des commandes dans tous les groupes de produits. La demande actuelle de machines multibroches est particulièrement faible en raison de la situation conjoncturelle. Nouvelles solutions d'automatisation ce jour, 2000 machines Tornos ont déjà été équipées du logiciel de programmation et de communication convivial et évolutif TISIS. Au cours du premier semestre 2020, Tornos a poursuivi le développement des solutions d'automatisation et a réalisé différents compléments et mises à jour. Centralisation terminée à Moutier Moutier, la centralisation de la production sur le site principal à la rue Industrielle est complète- ment terminée, au même titre que la modernisation du bâtiment administratif avec nouveau centre d'accueil et salles de conférences. Une partie de l'entrepôt de marchandises ainsi que la logistique correspondante sont désormais gérées par une entreprise tierce spécialisée, ce qui a contribué

à la flexibilisation accrue de notre entreprise.

à la flexibilisation accrue de notre entreprise. Xi'an, la production dans les nouveaux locaux a bien démarré. «Nous restons toutefois confiants moyen et à long terme.» Changements au sein de la Direction générale Bruno Edelmann, CFO, et Bruno Allemand, Head of Sales & Marketing, ont décidé en juin 2020 de quitter le groupe Tornos pour relever de nouveaux défis professionnels. Le Conseil d'administration et la Direction générale remercient les deux membres de longue date de la direction pour leur précieux engagement en faveur du groupe Tornos. Tornos profitera de cette occasion pour adapter la structure de direction aux conditions de marché actuelles. Bruno Edelmann passera la main le 1er septembre 2020 à Luc Widmer, Head of Global Supply Chain Management en fonction, qui a déjà occupé le poste de CFO du groupe Tornos de 2012 à 2015. Tornos décidera de la succession de Bruno Allemand au cours des prochaines semaines. Perspectives Les incertitudes actuelles rendent les prévisions extrêmement difficiles. Les défis à venir sont de taille. Nous comptons sur une lente reprise des marchés globaux en 2021. Globalement, nous ne nous attendons pas encore des évolutions majeures pour le second semestre 2020 et tablons sur un chiffre d'affaires net comparable à celui du premier semestre 2020. Par conséquent, les résultats au niveau de l'EBIT et du revenu net seront également négatifs d'un montant similaire. Nous restons toutefois confiants à moyen et à long terme. Tornos sera prêt pour la relance à l'issue de la récession économique qui s'est fortement aggravée en raison de la crise du coronavirus, grâce à son portefeuille de produits en parfaite adéquation avec les besoins des clients et à ses prestations de services de nouveau améliorées. François Frôté Michael Hauser Président du Conseil CEO et Président de la d'administration Direction générale Avec la mission d'innover constamment et d'explorer de nouveaux marchés, Tornos a saisi l'occasion unique, fin janvier 2020, de présenter sa SwissNano 7 au marché brésilien lors du 38 e Congrès international de dentisterie de São Paulo (CIOSP) au Brésil. 6 Lettre aux actionnaires Lettre aux actionnaires 7 Rapport de gestion Généralités Au cours de l'exercice 2019, l'évolution structurelle de l'industrie automobile a entraîné une baisse de la demande de tours monobroches à poupée mobile et de machines multibroches. Au premier semestre 2020, le groupe Tornos a subi de plein fouet la crise du coronavirus. Par moments, elle paralysé la quasi-totalité de ses activités, non seulement dans la vente de machines mais aussi dans l'activité Services: pendant le confinement, les techniciens de service ont été dans l'incapacité de se rendre chez leurs clients en raison des mesures mises en œuvre dans plusieurs pays. Cette situation a fortement pénalisé les résultats financiers du groupe Tornos au premier semestre 2020. Tornos avait réagi aux évolutions défavorables du marché dès le second semestre 2019, en adoptant différentes mesures comme des réductions de coûts drastiques et des suppressions d'emplois, qui concernaient essentiellement des collaborateurs temporaires. Le groupe Tornos a maintenu son plan d'austérité rigoureux au premier semestre 2020, ce qui lui a permis de limiter les pertes d'exploitation. Le résultat a toutefois été fortement affecté par les provisions de CHF 8,1 millions sur les stocks de marchandises, liés au stockage prolongé et à une consommation plus faible. ce stade, il est difficile de cerner l'évolution du marché des tours et de prévoir le retour de la croissance. Le groupe Tornos s'attend à des entrées de commandes modérées pendant une période assez longue, d'où la mise en œuvre rigoureuse de mesures de réduction des coûts supplémentaires, en accord avec sa stratégie de flexibilisation. Pandémie de coronavirus L'impact de la pandémie de coronavirus varie en fonction des sites. En Chine, le confinement a été décrété dès la fin janvier. Mis à l'arrêt en février, le site de Xi'an a repris son activité en mars. Pour sa part, le site de production de Taichung (Taïwan) n'a pas été confiné. En Europe, les gouvernements nationaux ont pris des mesures strictes entre la mi-mars et la mi-mai, dont certaines ont également provoqué des interruptions de travail. Les États- Unis ont réagi relativement tard. Une grande partie des mesures adoptées sont encore en vigueur en juillet 2020. Tornos a notamment établi les mesures suivantes en réponse à la crise du coronavirus: introduction du chômage partiel ou réduction du temps de travail avec économies salariales; Les systèmes correspondants varient fortement d'un pays à l'autre.

demande de crédits Covid-19, qui n'ont été utilisés qu'en partie jusqu'ici;

Covid-19, qui n'ont été utilisés qu'en partie jusqu'ici; suppression d'emplois;

adoption de mesures d'austérité rigoureuses dans tous les domaines. Pour le moment, Tornos entend maintenir ces mesures à un niveau comparable au second semestre 2020. L'objectif consiste à assurer la pérennité du groupe. Des informations supplémentaires sur les mesures liées au Covid-19 sont disponibles dans les «Interim Consolidated Financial Statements 2020» (Note 7, Impact of Covid-19 pandemic). Entrées de commandes et carnet de commandes Au total, le groupe Tornos a enregistré des entrées de commandes de CHF 42,8 millions au premier semestre 2020 (premier semestre 2019: CHF 76,9 millions, -44,3%). Les différents segments de marché et types de machines ont tous subi l'onde de choc. En période de difficultés économiques, Tornos vend généralement davantage de machines 8 Rapport de gestion produites en Asie, qui se situent dans les segments de prix moyen et inférieur. Souvent, les clients attendent en effet des jours meilleurs pour investir dans des machines du segment de prix supérieur, comme celles produites à Moutier. De fait, près de 60% des machines vendues par Tornos au premier semestre 2020 (en unités) sont issues des sites de production situés en Chine et à Taïwan. Entre les premiers semestres 2019 et 2020, les entrées de commandes ont baissé de CHF 36,9 millions à CHF 17,2 millions (-53%) en Europe, le marché le plus important pour Tornos. En Asie (y compris le reste du monde), où la reprise du marché était déjà perceptible, les entrées de commandes n'ont baissé que de CHF 0,2 million CHF 7,6 millions (-3%) par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, Tornos ayant même progressé de 50% en Chine par rapport au premier semestre 2019. En Amérique en revanche, où le nombre de cas de coronavirus reste très élevé, les entrées de commandes de Tornos ont reculé de 61%, de CHF 10,1 millions à CHF 3,9 millions. Au premier semestre 2020, le segment de marché des techniques médicales et dentaires représentait 27% des entrées de commandes totales, devant ceux de l'électronique et de l'industrie horlogère, 11% chacun. Si elle constituait le premier segment de marché de Tornos depuis plusieurs années, l'industrie automobile ne totalisait plus que 7% des entrées de commandes au premier semestre 2020. Les 44% restants correspondent aux sous-traitants (Job Shops) qui livrent des pièces dans les quatre secteurs précités, ainsi que dans d'autres marchés tels que l'aéronautique ou le domaine pneumatique et hydraulique. Les sous-traitants investissent majoritairement dans des machines des segments de prix moyen et inférieur. Le carnet de commandes du groupe Tornos se situait à CHF 20,2 millions le 30 juin 2020, soit une baisse de 41% au premier semestre 2020 (31 décembre 2019: CHF 34,2 millions). Conseil d'administration: Walter Fust, François Frôté, Till Fust, Michel Rollier Direction générale: Bruno Allemand, Michael Hauser, Luc Widmer, Bruno Edelmann Rapport de gestion 9 Chiffre d'affaires net Tornos a dégagé au premier semestre 2020 un chiffre d'affaires net de CHF 56,2 millions (premier semestre 2019: CHF 117,2 millions, -52,1%). Sans les effets de change, le chiffre d'affaires net se serait inscrit à CHF 57,8 millions pour le premier semestre 2020 (-50,7% par rapport au premier semestre 2019). Sur le marché suisse, le chiffre d'affaires net de CHF 14,7 millions était inférieur de CHF 11,7 millions à celui du premier semestre 2019 (-44%). Dans le reste de l'Europe, il a baissé de CHF 43,3 millions ou de 67% à CHF 21,0 millions. En Amérique, il a reculé de 4,1 millions, de CHF 12,8 millions à CHF 8,7 millions. La part dans le chiffre d'affaires de l'Asie (y compris le reste du monde) s'élevait à CHF 11,8 millions au premier semestre 2020, soit environ 14% de moins par rapport au premier semestre 2019. Voici les parts des diffé- rentes régions dans le chiffre d'affaires net du groupe Tornos au premier semestre 2020: Suisse 26% (premier semestre 2019: 22%); reste de l'Europe 37% (premier semestre 2019: 55%); Amérique 16% (premier semestre 2019: 11%); Asie (y compris le reste du monde) 21% (premier semestre 2019: 12%). Dans le domaine des services et des pièces de rechange, Tornos a enregistré un chiffre d'affaires net de CHF 15,0 millions au premier semestre 2020, soit CHF 9,1 millions de moins par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent (premier semestre 2019: CHF 24,1 millions). La vente de pièces de rechange a particulièrement souffert, au même titre que l'activité Services, les techniciens de service étant dans l'incapacité de se rendre chez leurs clients pendant le confinement. Produit brut Au premier semestre 2020, le produit brut du groupe Tornos a baissé de CHF 32,6 millions à CHF 6,5 millions par rapport à la période corres- pondante de l'exercice précédent (premier semestre 2019: CHF 39,1 millions), dont CHF 20,3 millions sont imputables aux volumes. L'érosion des marges de CHF 12,3 millions est essentiellement liée à la forte hausse des provisions sur les stocks de marchandises. Comme indiqué dans le rapport sur l'exercice 2019, les stocks de marchandises ont fortement aug- menté au cours de l'année dernière, en raison du brusque recul des entrées de commandes dans l'industrie automobile. Au niveau des machines, la garantie d'un délai de livraison compétitif exige de commander une partie des pièces et composants plusieurs mois à l'avance. Toutefois, seule une faible partie des stocks a pu être écoulée comme prévu en raison de la pandémie de coronavirus. En raison du stockage prolongé et d'une consommation plus faible, les corrections de valeur sur les stocks de marchandises ont explosé. Au cours du premier semestre 2020, elles ont plombé le résultat du groupe Tornos à hauteur de CHF 8,1 millions. Tornos estime que les corrections de valeur sur les stocks de marchandises vont encore s'accroître au cours du second semestre 2020. Sur la base de la situation actuelle, cette hausse devrait cesser en 2021. Si les ventes reprennent à l'avenir et que le stock de marchandises s'allège, les provisions pourraient être réduites en consé- quence, au profit du résultat. Dans le même temps, des stocks de marchandises d'une valeur de CHF 1,1 million ont été mis au rebut au cours du premier semestre 2020, dans le cadre du transfert d'une partie substantielle du stock de matières premières vers un partenaire externe. Les CHF 3,1 millions restants du recul des marges ont trait à la gamme de produits. Par rapport à la même période l'année dernière, davantage de machines dans les segments de prix moyen et inférieur ont été vendues au cours du premier semestre 2020. La marge brute de ces machines est inférieure à celle des machines du segment de prix supérieur. La marge brute du premier semestre 2020 s'est élevée à 11,5% (premier semestre 2019: 33,4%). 10 Rapport de gestion Certifiée ISO 9001 en décembre 2018, Tornos Xi'an a réussi son audit de surveillance en avril 2020. Charges d'exploitation Les mesures d'austérité rigoureuses introduites par le groupe Tornos dès le second semestre 2019 sont entrées en vigueur au premier semestre 2020. Elles ont permis de réduire les charges d'exploitation de CHF 7,1 millions à CHF 22,9 millions par rapport la période correspondante de l'exercice précé- dent (premier semestre 2019: CHF 30,0 millions). Les coûts liés au marketing et aux ventes ont baissé de CHF 4,0 millions, ceux liés à la recherche et au développement de CHF 2,0 millions. Les frais d'administration et divers ont diminué de CHF 1,1 million. Résultat non opérationnel Dans le résultat non opérationnel figurent le bénéfice de CHF 3,2 millions sur la vente de l'ancien bâtiment de production «Rue de l'Écluse 49», ainsi que les bénéfices nets de l'immeuble hors exploitation de la «Tour Bechler» (CHF 0,1 million). L'immeuble résidentiel est entièrement loué. Rapport de gestion 11 Après l'ouverture de ses nouveaux customer centers aux États-Unis, Thaïlande et en Chine, Tornos a décidé de poursuivre sa stratégie en Italie également, en construisant le nouveau Customer Center Milan. L'inauguration officielle est prévue en octobre 2020. 12 Rapport de gestion EBITDA et EBIT * Le résultat avant charges financières, impôts et amortissements (EBITDA) s'est élevé à CHF -11,0 millions au premier semestre 2020 (premier semestre 2019: CHF 11,0 millions). La marge EBITDA s'est chiffrée à -19,6% (premier semestre 2019: 9,4%). Le résultat avant charges financières et impôts (EBIT) a quant à lui atteint CHF -13,1 millions (premier semestre 2019: CHF 8,9 millions). L'influence des taux de change sur l'EBIT a été minime au premier semestre 2020. La marge EBIT s'est inscrite à -23,3% (premier semestre 2019: 7,6%). Résultat net Au premier semestre 2020, les charges financières nettes ont été légèrement inférieures à celles de l'exercice précédent. La vigueur du franc suisse par rapport à l'euro et au dollar américain a entraîné une dépréciation de certaines positions au bilan, ce qui a eu un impact négatif sur le résultat des effets de change. Celui-ci s'est élevé à CHF -0,7 million au premier semestre 2020 (premier semestre 2019: CHF +0,4 million). Le résultat net s'est quant à lui inscrit à CHF -13,9 millions au premier semestre 2020 (premier semestre 2019: CHF 9,0 millions). La marge s'est établie à -24,8% (premier semestre 2019: 7,7%). Bilan Le total du bilan a baissé de CHF 24,5 millions à CHF 143,0 millions par rapport au 31 décembre 2019. Du côté des actifs, les liquidités ont reculé de CHF 1,5 million à CHF 12,9 millions. Les créances résultant des livraisons et prestations ont baissé de CHF 4,4 millions à CHF 12,5 millions, en raison du chiffre d'affaires moindre lié aux ventes. Les stocks de marchandises ont baissé de CHF 17,5 millions à CHF 84,4 millions. Cette baisse est due pour CHF 8,1 millions à l'augmentation majeure des provisions sur les stocks de marchandises précitée. Les autres créances et les actifs transi- toires ont augmenté de CHF 0,5 million. Les immobilisations du groupe Tornos étaient plus faibles d'environ CHF 1,7 million le 30 juin 2020 par rapport au 31 décembre 2019, à CHF 27,0 millions. Une grande partie de cette baisse résulte de la vente du bâtiment «Rue de l'Écluse 49». Au niveau des passifs, les engagements financiers ont augmenté de CHF 7,1 millions à CHF 22,2 millions, dont CHF 5,0 millions de prêt de l'action- naire principal et CHF 2,1 millions de prêt Covid-19 octroyé par des banques. La baisse de CHF 13,5 millions des engagements résultant des livraisons et prestations par rapport au 31 décembre 2019 tient au recul du volume d'achats. Les autres engagements ont baissé de CHF 2,6 millions à CHF 5,6 millions. Ce chiffre englobe les acomptes versés par les clients, qui ont baissé en raison du recul des entrées de commandes au premier semestre 2020. Les provisions à court terme ont baissé de CHF 1,1 million à la suite de la réduction des provisions de garantie sur les machines vendues. Les autres postes au passif n'ont connu aucune évolution notable par rapport au 31 décembre 2019. Au 30 juin 2020, les liquidités nettes* s'élevaient à CHF -9,4 millions (31 décembre 2019: CHF -0,9 million). Au premier semestre 2020, les capitaux propres ont baissé de CHF 14,2 millions pour atteindre CHF 93,6 millions (31 décembre 2019: 107,8 millions). Au 31 décembre 2019, la part minoritaire composée de 30% d'actions de la société de production à Xi'an (CN) détenue par un tiers s'élevait à CHF 0,4 million. Tornos a racheté cette part auprès du partenaire chinois concerné en janvier 2020 et possède désormais 100% de la société. La marge sur les capitaux propres a augmenté d'un point de pourcentage pour s'établir à 65,4% (31 décembre 2019: 64,4%). * Mesure financière non-GAAP, voir Interim Consolidated Financial Statements 2020, pages 8 et 9 Rapport de gestion 13 Flux de trésorerie Le flux de trésorerie provenant de l'activité d'exploitation s'est inscrit à CHF -8,8 millions au premier semestre 2020 (premier semestre 2019: CHF -9,5 millions). Il a été influencé par le résultat semestriel négatif (CHF -13,9 millions) et par l'augmentation de l'actif circulant net (CHF -2,9 millions), déduction faite de l'établissement de provisions et de corrections de valeur (CHF 8,7 millions). Sous le poste «Disposal of property, plant and equipment» (cf. Interim Consolidated Financial Statements 2020) figure la vente du bâtiment «Rue de l'Écluse 49». Le flux de trésorerie final correspondant de CHF 2,0 millions au premier semestre 2020 figure sous le flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement. Les investissements ont atteint CHF 1,0 million au premier semestre 2020 (premier semestre 2019: CHF 2,6 millions). Ces flux de trésorerie ont généré au premier semestre 2020 un flux de trésorerie disponible* de CHF -8,0 millions (premier semestre 2019: CHF -12,2 millions). Tornos a obtenu un prêt de CHF 5,0 millions auprès de son actionnaire principal pour couvrir les sorties de trésorerie. De plus, des filiales en Allemagne, en France et aux États-Unis ont obtenu des crédits Covid-19 à hauteur de CHF 2,1 millions. Le rachat de la part minoritaire de 30% dans Tornos Xi'an représente une sortie de trésorerie supplémentaire (CHF 0,7 million). La baisse nette des liquidités s'est donc élevée à CHF -1,7 million (premier semestre 2019: CHF -17,2 millions). Changements au sein de la Direction générale Bruno Edelmann, CFO, et Bruno Allemand, Head of Sales & Marketing, ont tous deux décidé en juin 2020 de quitter le groupe Tornos pour se consacrer de nouveaux défis. Bruno Edelmann passera la main le 1 er septembre 2020 à Luc Widmer, Head of Global Supply Chain Management en fonction, qui a déjà occupé le poste de CFO du groupe Tornos de 2012 à 2015. Bruno Allemand quittera ses fonctions au sein de Tornos fin 2020. Le Conseil d'administration et la Direction générale remercient Bruno Edelmann et Bruno Allemand pour leur précieux engagement en faveur du groupe Tornos. Tornos profitera de cette occasion pour adapter la structure de direction aux conditions de marché actuelles. Collaborateurs Au 30 juin 2020, le groupe Tornos employait 636 collaborateurs (en équivalents temps plein) et 35 apprentis (31 décembre 2019: 729 collabora- teurs et 35 apprentis). L'essentiel de la réduction d'effectifs concernait les sites suisses de Moutier et de La Chaux-de-Fonds. La suppression d'emplois visait principalement des collaborateurs tempo- raires. Tornos a supprimé d'autres postes dans ses sites de production en Chine et à Taïwan, ainsi que dans ses sociétés de vente et de services. La suppression d'emplois a généré des économies de CHF 9,3 millions, tandis que l'introduction du chômage partiel a allégé les comptes semestriels de CHF 3,8 millions. Perspectives Les incertitudes actuelles rendent les prévisions extrêmement difficiles. Les défis actuels sont de taille. Tornos compte sur une lente reprise des marchés globaux en 2021. Globalement, le groupe ne s'attend pas encore à des évolutions majeures pour le second semestre 2020 et table sur un chiffre d'affaires net comparable à celui du premier semestre 2020. Par conséquent, les chiffres devraient rester négatifs au niveau de l'EBIT et du résultat net. Tornos reste toutefois confiant à moyen et à long terme. Le groupe sera prêt pour la relance à l'issue de la récession économique qui s'est fortement aggravée en raison de la crise du coronavirus, grâce à son portefeuille de produits en parfaite adéquation avec les besoins des clients et à ses prestations de services de nouveau améliorées. * Mesure financière non-GAAP, voir Interim Consolidated Financial Statements 2020, pages 8 et 9 14 Rapport de gestion La construction de la nouvelle usine de Tornos à Xi'an s'est achevée en janvier 2020. L'inauguration officielle des locaux a dû être reportée en raison de la pandémie de coronavirus. Elle est prévue en octobre 2020. Rapport de gestion 15 We keep you turning TORNOS HOLDING AG Tornos à travers Rue Industrielle 111 le monde P.O. Box 960 2740 Moutier / Switzerland tornos.com T +41 (0)32 494 44 44 contact@tornos.com La Sté Tornos Holding AG a publié ce contenu, le 31 juillet 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

