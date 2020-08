Tornos plonge dans le rouge au premier semestre

Zurich (awp) - Le constructeur Tornos a annoncé mardi des résultats en forte baisse au premier semestre 2020, avec notamment un chiffre d'affaires divisé par deux. L'entreprise explique ces chiffres par la pandémie de coronavirus et l'impact de la crise sur le secteur automobile.

C'est un coup dur pour l'industriel du Jura bernois qui affiche un chiffre d'affaires net en repli de 52,1% sur un an à 56,2 millions de francs suisses, selon un communiqué publié par la société.

Tornos voit son résultat d'exploitation (Ebit) plonger à -13,1 millions de francs suisses, contre un excédent de 8,9 millions à la même période l'année dernière.

Le groupe prévôtois essuie une perte semestrielle de 13,9 millions, contre un bénéfice net de 9,05 millions en 2019.

Si les analystes consultés par AWP avaient prévu un repli de tous ces indicateurs, la baisse effective a été on ne peut plus sévère. Les deux experts tablaient en effet sur un chiffre d'affaires à 60 et 65 millions de francs suisses, un Ebit à -5,8 ou -7,0 millions et un résultat net de -2,8 ou -7,5 millions.

Pour la suite des opérations, Tornos affirme que "les défis actuels sont de taille". Le groupe s'attend à un chiffre d'affaires net au second semestre similaire au premier. Par conséquent, "les chiffres devraient rester négatifs au niveau de l'Ebit et du résultat net". Le constructeur de machines-outils compte toutefois sur une lente reprise en 2021 et reste confiant sur le moyen terme.

Dans la foulée, il annonce la nomination de Jens Thing au poste de directeur des ventes et membre de la direction générale.

