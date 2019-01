Année faste pour Tornos, carnet de commandes à plus de 100 millions

Zurich (awp) - Le groupe Tornos a bouclé 2018 avec des commandes et des ventes en nette hausse par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires a bondi de plus d'un cinquième et le carnet de commande s'établissait au bouclement à plus de 100 millions de francs suisses.

Le chiffre d'affaires net a augmenté de 20,2% à 214,9 millions de francs suisses et les entrées de commandes de 18,4% à 245 millions, indique l'entreprise prévôtoise mardi dans un communiqué. Le carnet d'ordres à fin 2018 s'est envolé de près de deux tiers pour atteindre 101,0 millions, soit l'équivalent de plus de six mois de travail.

Toutes les lignes de produits ont contribué à la performance annuelle, en particulier les prestations de services, et notamment les pièces de rechange ainsi que les machines d'occasions.

La copie rendue par le fabricant bernois de machines-outils est légèrement inférieur à la moyenne des prévisions des analystes sollicités par AWP, qui tablaient sur des ventes comprises 212,5 et 218 millions de francs suisses.

La direction de Tornos table pour l'année écoulée sur un résultat opérationnel (Ebit) et net "en forte progression par rapport à l'exercice précédent".

Les chiffres annuels détaillés ainsi que la proposition de dividende seront publiés le 11 mars à l'occasion de la conférence de bilan.

