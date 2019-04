Tornos S A : 10/04/2019 - L'assemblée générale de Tornos valide toutes les propositions du conseil d'administration

L'assemblée générale de Tornos valide toutes les propositions du conseil d'administration

Lors de l'assemblée générale ordinaire du 10 avril 2019, les actionnaires de Tornos Holding AG ont approuvé toutes les propositions du conseil d'administration.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de Tornos Holding AG s'est tenue ce 10 avril 2019 à Moutier. 43 actionnaires représentant au total 14'739'927 actions, soit 74.15% du capital-actions, étaient présents. Ils ont approuvé le rapport annuel et les comptes annuels 2018, et validé la proposition de reporter à nouveau le résultat au bilan. Les actionnaires ont approuvé le dividende non imposable de CHF 0.28 par action.

François Frôté, Michel Rollier et Walter Fust ont été réélus en tant que membres du conseil d'administration pour un mandat d'un an. De plus, les actionnaires ont confirmé François Frôté au poste de président du conseil d'administration et désigné Till Fust comme successeur de Frank Brinken au conseil d'administration. Le mandat de PricewaterhouseCoopers SA, Neuchâtel, organe de révision et réviseur du groupe, a été reconduit pour un an. Les actionnaires ont également approuvé le rapport de rémunération pour l'exercice 2018, ainsi que le montant global des indemnités versées au conseil d'administration et à la direction pour la période allant jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2020.

Tornos a commencé la nouvelle année avec un carnet de commandes très bien rempli. Les récentes évolutions géopolitiques entraînent toutefois de nombreuses incertitudes qui rendent extrêmement difficiles les prévisions et estimations concernant l'évolution du chiffre d'affaires en 2019. Le groupe Tornos maintient toutefois ses objectifs pour l'exercice 2019 et reste confiant quant à l'obtention de bons résultats pendant l'exercice en cours.