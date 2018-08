Tornos confirme sa bonne forme du moment au 1er semestre

Zurich (awp) - Les effort fournis par Tornos pour remettre le groupe sur les rails continuent de porter leurs fruits. Dans le sillage d'un début d'année tonitruant, le fabricant prévôtois de machines-outils a livré une performance semestrielle de choix, porté par un portefeuille produits renouvelé, suscitant une forte demande.

Tornos semble avoir mangé son pain noir et mis un terme aux années difficiles, marquées par des mesures de restructuration. Le carnet d'ordres a atteint fin juin un "niveau historique" à 93,3 millions de francs suisses, affirme mardi la société basée à Moutier.

Toutes les types de produits ont contribué à une envolée (+25% sur un an) des entrées de commandes à 128,5 millions de francs suisses.

La nouvelle machine haut de gamme MultiSwiss, destinée notamment à l'industrie automobile, a fortement contribué à cette progression. "Les ventes ont été doublées en douze mois. Le délai de livraison pour ce produit dépasse une année", a affirmé à AWP le directeur général (CEO) Michael Hauser.

Les machines standard ou d'entrée de gamme, produites en Chine et à Taïwan, ont également porté leur pierre à l'édifice.

Le chiffre d'affaires a bondi de plus d'un quart à 104,0 millions de francs suisses, tandis que le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) a été plus que triplé à 5,5 millions. La progression du bénéfice net donne le vertige, cet indicateur ayant été multiplié par 18 à 5,5 millions.

La performance de Tornos s'avère plutôt inférieure aux attentes des analystes sollicités par AWP, principalement les entrées de commandes et les recettes. Le bénéfice net et l'Ebit satisfont les attentes de la Banque cantonale de Zurich (ZKB).

Pour Vontobel, Tornos profite néanmoins d'un levier opérationnel considérable. La ZKB nuance quelque peu et affirme que des investissements supplémentaires seront nécessaires afin de stabiliser le modèle d'affaires.

Dividende stable

Les actionnaires devraient à nouveau percevoir une rémunération si la bonne marche des affaires venait à se confirmer au deuxième semestre. "Le dividende devrait se situer au niveau de l'année dernière", a expliqué le directeur financier (CFO) Bruno Edelmann. Le conseil d'administration aura le dernier mot.

Au titre de 2017, le fabricant de machines-outils avait versé un dividende de 0,15 franc par action. Ce versement était intervenu après des longues années de disette pour les actionnaires.

Les infrastructures, ainsi que la recherche et le développement ne seront pas négligés pour autant. Malgré des investissements en Chine et à Taïwan, le siège de Moutier fait toujours l'objet d'une attention particulière. Quelque 8 millions de francs suisses y seront injectés sur deux ans. Toute la production suisse sera centralisée sur une seule et unique usine de la Cité prévôtoise.

Le groupe a passablement renouvelé son catalogue au cours des dernières années. Le dernier-né des chaines de production Tornos, SwissDeco, sera livré aux premiers clients au quatrième trimestre. M. Hauser n'a pas souhaité fournir de chiffres plus précis concernant cette machine.

"Nous prévoyons d'investir 10 millions de francs suisses dans la recherche et le développement en 2018", selon M. Edelmann. En début d'année, la somme était estimée à 8 millions.

Pour l'ensemble de l'année, Tornos table sur une amélioration de l'Ebit et du bénéfice net, sous réserve des incertitudes politiques, en premier lieu la guerre commerciale que se livrent Etats-Unis et Chine.

La récente appréciation du franc, dans le sillage de la crise turque, posera moins de problèmes. "Depuis la levée du taux plancher par la Banque nationale suisse en 2015, nous avons fait nos devoirs. Nous pouvons dégager un résultat respectable même avec un euro faible", a assuré le CFO.

Les annonces du jour semblaient être au goûts des investisseurs. A 11h15, le titre Tornos prenait 5,6% à 11,25 francs suisses, alors que le SPI progressait de 0,30%.

fr/al