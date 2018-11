Toshiba rachète pour près d'un milliard d'euros de ses propres actions

Données financières (JPY) CA 2019 3 706 Mrd EBIT 2019 - Résultat net 2019 1 079 Mrd Trésorerie 2019 908 Mrd Rendement 2019 0,22% PER 2019 2,02 PER 2020 15,81 VE / CA 2019 0,40x VE / CA 2020 0,42x Capitalisation 2 403 Mrd Graphique TOSHIBA CORP Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique TOSHIBA CORP Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 16 Objectif de cours Moyen 3 838 JPY Ecart / Objectif Moyen 4,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Nobuaki Kurumatani Chairman & Chief Executive Officer Satoshi Tsunakawa President, Chief Operating Officer & Director Masayoshi Hirata CFO, Director & Head-Finance Management Hiroshi Yamamoto Chief Technology Officer Shinichiro Akiba Director & Representative Executive Vice President Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) TOSHIBA CORP 1,021.91% 21 101 3M COMPANY -14.56% 118 827 HONEYWELL INTERNATIONAL -1.98% 111 450 SIEMENS -13.77% 98 585 GENERAL ELECTRIC COMPANY -50.83% 74 630 JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED -0.08% 44 423