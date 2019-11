Toshiba, dans le rouge au 1er semestre, va racheter trois de ses filiales

Tokyo (awp/afp) - Le conglomérat japonais Toshiba a annoncé mercredi une perte nette à l'issue du premier semestre 2019/20 et un projet de rachat total de trois de ses filiales cotées, alors qu'il se débat toujours dans des difficultés financières après divers scandales.

Forcé de se défaire d'activités majeures, comme les puces mémoires, pour tenter de redresser la barre, Toshiba a affiché un solde net négatif de 145 milliards de yens (1,2 milliard d'euros) au premier semestre (avril-septembre), même si le deuxième trimestre a été bien moins mauvais que le premier.

Il a expliqué cette déconvenue par des charges exceptionnelles, dont une dépréciation d'actifs de 93 milliards de yens résultant de la cession de son activité de gaz naturel liquéfié américaine au groupe français Total.

La cession de Toshiba Memory (puces mémoires) l'avait déjà forcé à enregistrer une charge exceptionnelle de 50 milliards de yens au premier trimestre.

Sur le plan purement opérationnel, Toshiba a affiché des ventes semestrielles en recul de 3,7% à 1.711,4 milliards de yens. Malgré cela, son bénéfice d'exploitation a été multiplié par sept à 52 milliards de yens, grâce à des réductions de coûts, un point positif dans un tableau peu reluisant.

Le groupe, qui a vendu aussi des participations dans des entreprises et des actifs immobiliers pour se refaire une santé, a parallèlement précisé qu'il allait lancer des offres publiques d'achat (OPA) sur trois de ses filiales cotées et actives dans le secteur de l'énergie (Toshiba Plant Systems & Services, Nishishiba Electric et NuFlare Technology), afin de continuer à réorganiser au mieux l'ensemble de ses actifs.

Cette opération, pour laquelle Toshiba compte débourser environ 200 milliards de yens (1,7 milliard d'euros), apparaît aussi liée au fait qu'est fréquemment soulevé ces derniers temps au Japon le problème de possibles conflits d'intérêt quand une société cotée est filiale d'une maison mère elle-même en Bourse.

Le groupe n'a pas établi de prévisions complètes pour l'ensemble de son exercice qui s'achèvera en mars 2020, en raison d'inconnues sur la contribution de son ancienne filiale Toshiba Memory.

Il table comme auparavant sur un bénéfice d'exploitation de 140 milliards de yens, et a très légèrement relevé sa prévision de chiffre d'affaires à 3.440 milliards de yens, contre une prévision précédente de 3.400 milliards.

Toshiba avait dégagé en 2018/2019 un bénéfice net record de plus de 1.000 milliards de yens, une performance artificielle car en quasi intégralité due à une rentrée exceptionnelle découlant de la cession de Toshiba Memory.

afp/ol