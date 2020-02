Toshiba: résultats négatifs sur 9 mois, mais amélioration au 3e trimestre

Tokyo (awp/afp) - Le géant japonais Toshiba, qui a enchaîné les scandales et déboires ces dernières années, est resté déficitaire sur les neuf premiers mois de son exercice 2019/20, mais le troisième trimestre pris séparément a été moins mauvais que les deux précédents.

Sa perte nette cumulée d'avril à décembre 2019 s'est établie à 145,6 milliards de yens (1,2 milliard d'euros), mais sa perte nette au troisième trimestre a été minime (480 millions de yens, soit 4 millions d'euros).

Le mauvais résultat sur neuf mois découle de charges exceptionnelles au premier semestre, dont une dépréciation d'actifs de 93 milliards de yens liée à la cession de son activité de gaz naturel liquéfié américaine au groupe français Total.

Sur le plan purement opérationnel, Toshiba a fait mieux qu'un an plus tôt, avec un bénéfice d'exploitation de 62,5 milliards de yens d'avril à fin décembre, contre seulement 8,2 milliards de yens un an plus tôt à la même période, grâce à des réductions de coûts et à l'élimination d'activités déficitaires.

En revanche, dans le même temps son chiffre d'affaires a dévissé de 7% sur un an à 2.458,6 milliards de yens (dont 747,2 milliards de yens au troisième trimestre, en repli de 14%).

Pour l'ensemble de l'exercice en cours qui sera clos le 31 mars, Toshiba a maintenu ses prévisions d'une perte nette annuelle à 152 milliards de yens pour un bénéfice opérationnel de 140 milliards de yens.

Il a en revanche très légèrement abaissé sa prévision de chiffre d'affaires annuel, passée de 3.440 à 3.430 milliards de yens.

Toshiba, dont la direction avait été décimée il y a plusieurs années après un scandale de maquillage de comptes, a par ailleurs annoncé que des transactions irrégulières récemment découvertes dans une filiale étaient le fait d'un employé et non d'une fraude organisée collectivement au sein de l'entreprise, et que les anciens comptes du groupe n'avaient pas besoin d'être révisés.

Ces annonces rassurantes ont fait grimper son action vendredi à la Bourse de Tokyo: le titre Toshiba a fini en hausse de 2,26%.

Le groupe avait affiché un bénéfice net record sur l'exercice 2018/19, grâce à un gain exceptionnel de près de 1.000 milliards de yens lié à la cession de ce qui était sa vache à lait, à savoir son activité de puces-mémoires Toshiba Memory, ces composants de stockage de données qui trouvent désormais place dans la plupart des appareils électroniques et ordinateurs.

afp/jh