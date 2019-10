Total : Achat sur repli 03/10/2019 | 15:12 achat sur repli En attente

Cours d'entrée : 43.2€ | Objectif : 47.2€ | Stop : 41€ | Seuil d'invalidation : 47€ | Potentiel : 9.26% Le titre Total revient au contact de niveaux importants en données hebdomadaires situés vers 43.24 EUR. Le timing apparaît pertinent pour revenir à l'achat.

On pourra se positionner à l'achat idéalement vers 43.2 € pour viser les 47.2 €. Graphique TOTAL Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Points forts Le titre évolue à proximité de son support long terme en données hebdomadaires, situé à 43.24 EUR, offrant ainsi un bon timing d'intervention.

D'un point de vue graphique, le timing apparaît opportun à proximité du support des 43.18 EUR.

Fondamentalement, avec un ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de l'ordre de 0.76 pour l'exercice en cours, la société apparaît faiblement valorisée.

La société bénéficie de multiples de résultats attractifs. Avec un PER de 9.62 pour 2019 et de 8.62 pour 2020, la société fait partie des moins chères du marché.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles L'évolution attendue du chiffre d'affaires laisse supposer une croissance médiocre au cours des prochains exercices.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

Les analystes qui couvrent le dossier ont récemment revu à la baisse leurs estimations de bénéfices.

Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Pétrole et gaz - compagnies intégrées Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. TOTAL -1.57% 135 061 ROYAL DUTCH SHELL 0.96% 233 377 PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - .. 21.30% 90 891 GAZPROM PAO --.--% 76 924 EQUINOR ASA -5.14% 63 228 NK LUKOIL PAO --.--% 55 819 ENI SPA 1.69% 55 098 ECOPETROL S.A. 11.32% 34 880 GAZPROM NEFT' PAO --.--% 30 805 TATNEFT' PAO --.--% 23 701 SURGUTNEFTEGAZ PAO --.--% 19 486

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (USD) CA 2019 194 Mrd EBIT 2019 19 061 M Résultat net 2019 12 588 M Dette 2019 30 646 M Rendement 2019 5,83% PER 2019 10,5x PER 2020 9,45x VE / CA2019 0,82x VE / CA2020 0,82x Capitalisation 127 Mrd Prochain événement sur TOTAL 30/10/19 Q3 2019 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 25 Objectif de cours Moyen 63,67 $ Dernier Cours de Cloture 49,82 $ Ecart / Objectif Haut 54,6% Ecart / Objectif Moyen 27,8% Ecart / Objectif Bas -4,64% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Patrick Pouyanné Chairman & Chief Executive Officer Jean-Pierre Gerard Claude Sbraire Chief Financial Officer Marie-Noelle Semeria Group Chief Technology Officer & Senior VP Patrick Artus Independent Director Marie-Christine Coisne-Roquette Independent Director