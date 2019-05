Total : Bon timing long terme pour revenir à l'achat 10/05/2019 | 08:53 achat En cours

Cours d'entrée : 47.11€ | Objectif : 49.25€ | Stop : 45€ | Potentiel : 4.54% Le repli de ces dernières semaines a ramené les cours du titre Total vers l'importante zone support des 46.05 EUR. Il apparaît opportun d'exploiter ces niveaux de prix en données hebdomadaires.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 49.25 €. Graphique TOTAL Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 46.05 EUR en données hebdomadaires.

La proximité du support moyen terme des 45.23 EUR offre un bon timing pour l'achat du titre.

La société dégage des marges élevées et apparaît très fortement rentable.

Fondamentalement, avec un ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de l'ordre de 0.76 pour l'exercice en cours, la société apparaît faiblement valorisée.

L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.

Dans le passé, le groupe a souvent déçu les analystes en publiant des chiffres d'activité inférieurs à leurs attentes. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Pétrole et gaz - compagnies intégrées Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. TOTAL 0.92% 138 560 ROYAL DUTCH SHELL 9.06% 255 063 PETROCHINA COMPANY 0.00% 183 889 PETROLEO BRASILEIRO SA PETR.. 18.30% 93 463 EQUINOR ASA -1.44% 68 947 NK ROSNEFT' PAO --.--% 68 315 NK LUKOIL PAO --.--% 61 680 GAZPROM PAO --.--% 59 373 GAZPROM PAO (EDR) 11.24% 59 011 ENI 4.19% 58 447 NOVATEK PAO --.--% 56 076

Données financières ($) CA 2019 210 Mrd EBIT 2019 21 059 M Résultat net 2019 14 735 M Dette 2019 22 605 M Rendement 2019 5,75% PER 2019 9,71 PER 2020 8,70 VE / CA 2019 0,77x VE / CA 2020 0,75x Capitalisation 139 Mrd Prochain événement sur TOTAL 29/05/19 Assemblée générale Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 26 Objectif de cours Moyen 67,6 $ Ecart / Objectif Moyen 29% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Patrick Pouyanné Chairman & Chief Executive Officer Patrick de la Chevardière Chief Financial Officer Jean-François Minster Senior Vice President-Scientific Development Marie-Noelle Semeria Group Chief Technology Officer & Senior VP Patrick Artus Independent Director