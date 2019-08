Total : Bon timing long terme pour revenir à l'achat 29/08/2019 | 08:49 achat En cours

Cours d'entrée : 44.215€ | Objectif : 48€ | Stop : 42.5€ | Potentiel : 8.56% Le titre Total présente une configuration technique intéressante dans une optique à moyen terme. En effet, le support des 43.24 EUR ressort comme une zone pertinente en données hebdomadaires pouvant contenir les vélléités baissières.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 48 €.

Points forts Le titre évolue à proximité de son support long terme en données hebdomadaires, situé à 43.24 EUR, offrant ainsi un bon timing d'intervention.

La proximité du support moyen terme des 43.18 EUR offre un bon timing pour l'achat du titre.

La proximité du support moyen terme des 43.18 EUR offre un bon timing pour l'achat du titre.

Fondamentalement, avec un ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de l'ordre de 0.77 pour l'exercice en cours, la société apparaît faiblement valorisée.

Avec un PER à 8.94 pour l'exercice en cours et 7.66 pour l'exercice 2020, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.

La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus.

Les anticipations de bénéfices ont été revues à la baisse au cours des derniers mois.

Sous la résistance des 49.87 EUR, le titre présente une configuration négative en données hebdomadaires.

Sous-secteur Pétrole et gaz - compagnies intégrées Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. TOTAL -4.04% 127 758 ROYAL DUTCH SHELL -1.93% 222 009 PETROCHINA COMPANY -15.53% 147 668 PETROLEO BRASILEIRO SA PETR.. 8.42% 81 682 GAZPROM PAO (EDR) 53.44% 75 863 GAZPROM PAO --.--% 75 863 NK ROSNEFT' PAO --.--% 64 161 NOVATEK PAO --.--% 57 393 EQUINOR ASA -17.12% 56 132 ENI SPA -2.53% 53 478 NK LUKOIL PAO 9.01% 52 482

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2019

Données financières (USD) CA 2019 189 Mrd EBIT 2019 19 498 M Résultat net 2019 12 912 M Dette 2019 29 741 M Rendement 2019 5,99% PER 2019 9,91x PER 2020 8,49x VE / CA2019 0,83x VE / CA2020 0,82x Capitalisation 128 Mrd Prochain événement sur TOTAL 17/09/19 Shareholder Meeting

Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 25 Objectif de cours Moyen 65,39 $ Dernier Cours de Cloture 49,13 $ Ecart / Objectif Haut 59,0% Ecart / Objectif Moyen 33,1% Ecart / Objectif Bas 5,85%

Dirigeants Nom Titre Patrick Pouyanné Chairman & Chief Executive Officer Patrick de la Chevardière Chief Financial Officer Jean-François Minster Senior Vice President-Scientific Development Marie-Noelle Semeria Group Chief Technology Officer & Senior VP Patrick Artus Independent Director