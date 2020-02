Total : Berenberg reste à 'achat' après les résultats

10/02/2020 | 10:35

Berenberg réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 60 euros sur Total après la publication, la semaine dernière, de résultats de quatrième trimestre supérieurs de 17% au consensus au niveau net ajusté.



'Le rythme de la croissance ralentira à partir de 2020, mais la position sous-jacente de l'entreprise est solide, avec un free cash-flow croissant, des réalisations résilientes à des prix du pétrole bas, ainsi que des projets de croissance à bas coûts et attractifs', estime le broker.



Selon Berenberg, Total 'offre un focus différencié sur la croissance reflété dans son augmentation de dividende et sa stratégie d'acquisitions, tandis que ses pairs se concentrent davantage sur le renforcement du bilan et les rachats d'actions'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.