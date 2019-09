Total : Jefferies à l'achat avant la journée investisseurs

12/09/2019 | 10:41

Le bureau d'études Jefferies a confirmé ce matin son conseil d'achat sur l'action de la major pétro-gazière française Total, qui organisera dans moins de quinze jours sa journée investisseurs annuelle. L'objectif de cours de 57 euros est également maintenu.



Selon les analystes, cet événement (qui sera organisé le 24 septembre à New York) sera pour le groupe 'une excellente occasion de réaffirmer son objectif principal d'augmenter ses retours aux actionnaires' grâce à l'amélioration 'disciplinée' de sa génération de cash flow opérationnel. D'ailleurs, l'intention de retourner aux actionnaires 40% de cette trésorerie d'exploitation, via les dividendes et les rachats d'actions, devrait être confirmée à l'occasion.



Enfin, la quatrième et plus récente division du groupe, Integrated Gas, Renewables & Power (iGRP), devrait également faire parler d'elle, selon un double objectif : améliorer sa rentabilité tout en réduisant l'empreinte carbone du groupe.











