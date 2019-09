Total : Jefferies toujours à l'achat, dividendes

25/09/2019 | 09:30

Le bureau d'études Jefferies a confirmé hier son conseil d'achat sur l'action Total, qui a perdu du terrain malgré la journée investisseurs annuelle organisée à New York. L'objectif de cours est toujours de 57 euros.



Selon les analystes, le point sur sa stratégie présenté par le groupe énergétique français a réservé peu de surprises. Surtout, il s'est accompagné de l'approbation, par le conseil d'administration, d'une accélération de l'augmentation du dividende, qui devrait prendre (pour ce qui est du coupon global) de 5 à 6% l'an, attaque la note de recherche.



Certes, Jefferies s'attendait à ce le groupe fasse preuve de davantage d'équilibre entre coupons et rachats d'actions, mais 'nous comprenons que du point de vue de Total, les dividendes sont une manière plus tangible de récompenser les actionnaires', indique une note.







Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.