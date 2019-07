Total : Morgan Stanley n'est plus acheteur

31/07/2019 | 12:13

Morgan Stanley a renoncé hier à son conseil acheteur ('surperformance') sur l'action Total, sur laquelle sa position est désormais neutre ('pondération en ligne'). L'objectif de cours associé revient de 55 à 49 euros.



Principal argument développé par les analystes : les retours de Total à ses actionnaires. Certes, ces 12 à 18 derniers mois, le consensus de cash flow libre a été 'considérablement' revu à la hausse pour la 'major' française. A tel point qu'en données organiques, les attentes du marché en la matière semblent trop élevées aux analystes pour 2020 et 2021. Elles se situent aux environs de deux fois le montant du dividende global, alors que Morgan Stanley vise environ 1,5/1,6 fois.



De ce fait, le bureau d'études estime que cette surestimation du cash flow libre entraîne celle 'du montant disponible pour les actionnaires, et nous ne nous attendons plus désormais à une accélération des distributions', indique une note.







