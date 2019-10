Total : Oddo confirme son conseil après les résultats

31/10/2019 | 10:01

Oddo indique que le résultat est 8% supérieur aux attentes bénéficiant de volumes supplémentaires relutif en cash et de la reprise des marges. Suite à cette annonce, Oddo confirme son conseil à l'achat et son objectif de cours de 58 E.



Le résultat net ajusté est en repli de 24% à 3,02 milliards de dollars, soit 1,13 dollar par action, battant de plus de 20 cents le consensus de marché.

Les analystes estiment que sur l'activité E&P, la croissance des volumes limite l'impact de la baisse du Brent.



' L'iGRP est en croissance et le Downstream est résilient '.



Oddo estime également que la CFFO est solide malgré un environnement volatil et souligne que la guidance des Capex est maintennue.



' Top pick confirmé, un dossier de qualité et une valorisation attractive ' rajoute le bureau d'études.



