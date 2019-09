Total : Oddo reste à l'achat après l'Investor Day

25/09/2019 | 10:13

Total a tenu son Investor Day hier à New York. Le groupe a annoncé sa nouvelle guidance de croissance de production avec un TMVA de 2,6% en 2019-2025 comme attendu.



Oddo reste à l'Achat sur Total. Le bureau d'analyses indique que le groupe affiche une bonne croissance du CFFO et une hausse du rendement de dividende de 6% à 7.1%. L'objectif de cours est ajusté à 58 E.



' La production devrait croitre de plus de 5% en 2019-21 comme prévu mais se stabiliser en 2022-23 en raison de la baisse des investissements puis remonter à 3% en 2024-25 avec la reprise des capex ' indique Oddo.



' Total a surpris le marché en relevant sa guidance de capex de 15-17 Md$ à 18 Md$ en 2019-20 et à 16-18 Md$ en 2021-23 sans pour autant relever sa guidance de production '.



' Nous ajustons en baisse nos BPA de 14.9% et 10.7% pour prendre en compte les prix du gaz naturel et marges de raffinage plus faibles cette année ' rajoute Oddo.



