Total : UBS optimiste avant la journée investisseurs

13/09/2019 | 11:03

En vue de la journée investisseurs du 24 septembre, UBS a confirmé son conseil d'achat sur l'action Total. L'objectif de cours à 12 mois est maintenu à 53 euros.



Alors que le contexte macroéconomique reste 'difficile', 'nous sommes d'avis que le moment sera bien choisi pour tenir le marché au courant, notamment en ce qui concerne le cash flow libre, la profitabilité, les retours aux actionnaires et la prise en compte croissante des thématiques de 'l'énergie propre' et du 'bas carbone'', indique une note de recherche.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.