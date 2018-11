Total : profite d'une analyse positive d'UBS

15/11/2018 | 16:26

Le titre se maintient dans le vert profitant d'une nouvelle analyse positive d'UBS. Le bureau d'études confirme son conseil d'achat sur l'action, ainsi que son objectif de cours à 12 mois de 62,5 euros présentant un potentiel de hausse supérieur à 25%.



Les analystes ont échangé avec Jean-Pierre Sbraire, directeur financier adjoint de la 'major' pétro-gazière française. Il a notamment été question de stratégie, alors que Total a organisé la rotation de plus de 25% de son portefeuille d'actifs ces trois dernières années, et augmenté ses réserves à bon prix. Ce faisant, le groupe s'est doté 'd'une base d'actifs compétitifs', salue UBS. En outre, les prévisions de hausse de la production de Total, soit + 5% l'an en moyenne jusqu'en 2022, sont plus élevées que celles des autres 'majors'.



Autre élément clé : le gaz naturel liquéfié (GNL), 'important contributeur à la croissance' et segment sur lequel s'est Total s'est hissé au 2e rang mondial des majors internationales (hors compagnies pétrolières d'Etat) après l'acquisition réalisée auprès d'Engie. Ce secteur devrait lui aussi se révéler dynamique.



