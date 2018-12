Angola : Total lance un réseau de stations-service avec Sonangol

Paris / Luanda - Total a signé un accord avec la compagnie nationale Sonangol pour développer ensemble des activités de commercialisation de produits pétroliers en Angola.

Partenaires historiques dans l'Amont, les deux entreprises vont ainsi créer une coentreprise pour développer des activités de distribution dans le pays, le quatrième plus important marché d'Afrique

subsaharienne.

La coentreprise Total-Sonangol va se concentrer initialement sur la distribution de carburants et la vente de lubrifiants sur le segment B2C à destination des particuliers, avec notamment le déploiement d'un réseau de stations-service à la marque TOTAL. Elle développera en parallèle des activités B2B.

Dans le cadre de ce partenariat et selon l'évolution du processus en cours de libéralisation du secteur, Total envisage de se développer également dans la logistique et la fourniture de produits pétroliers, y compris le stockage primaire et l'importation de produits raffinés.

En vertu du présent accord, Sonangol va apporter à la coentreprise 45 stations-service existantes, urbaines et autoroutières, réparties dans 10 provinces côtières et centrales du pays. Total va œuvrer avec son partenaire au développement rapide d'un réseau de stations aux standards internationaux les plus élevés, ainsi qu'à l'amélioration de la qualité de distribution des carburants à travers le pays.

La coentreprise investira dans les infrastructures et le marketing, tout en bénéficiant de l'expertise de Total en matière de distribution et vente, ainsi que de sa culture client.

« Total est heureux de nouer un nouveau partenariat en Angola, après des décennies de collaboration avec Sonangol dans l'Amont. Total renforce ainsi sa présence dans le pays au travers de la mise en place de ces activités communes de distribution de carburant. » souligne Momar Nguer, Président de la branche Marketing et Services et membre du Comité Exécutif de Total. « Cet accord s'inscrit pleinement dans notre stratégie de développement sur les grands marchés en croissance. Total dispose déjà du premier réseau commercial d'Afrique ; cette nouvelle opportunité sera mise à profit pour déployer en Angola notre offre de produits et services mais également pour y développer de nouvelles synergies, pour le plus grand bénéfice des clients angolais. »

Cette transaction reste soumise à l'examen des autorités compétentes en matière de concurrence.



A propos de Total en Angola

Présent en Angola depuis 1953, Total est le premier opérateur pétrolier du pays. En 2017, la production du Groupe s'est établie à 229 000 barils équivalent pétrole par jour. Celle-ci provient des blocs 17,14 et 0, ainsi que d'Angola LNG.

Outre le projet Kaombo du bloc 32, Total opère le bloc 17 (40%), sur lequel des décisions d'investissement ont été prises pour les projet Zinia 2, Clov 2 et Dalia 3. Total est également partenaire sur les blocs 14 (20%), 14K (36,75%), 0 (10%) et autres ainsi que dans Angola LNG (13,6%). En mai dernier, le Groupe a signé avec Sonangol un contrat de service à risques relatif au permis d'exploration du bloc 48 en offshore profond, dont il sera opérateur.

En Angola, Total s'engage pleinement à contribuer au développement de l'industrie pétrolière par la formation de la main-d'œuvre locale. Le Groupe renforce l'économie locale par un plan de transfert de technologie et par la mise en œuvre d'un programme ambitieux visant à maintenir et développer les talents locaux.

A propos de la branche Marketing & Services de Total en Afrique

Total Marketing & Services développe et distribue des produits principalement issus du pétrole et tous les services qui peuvent y être associés. Total est le 1er distributeur de produits pétroliers en

Afrique et accueille chaque jour plus de 2 million de clients dans son réseau de plus 4,500 stations-service dans 40 pays africains.

À propos de Total

Total est un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l'électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure,

plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l'énergie responsable.

