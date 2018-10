Australie : le projet Ichthys LNG démarre ses exportations de gaz

Paris - Total annonce que la première cargaison de gaz naturel liquéfié (GNL) en provenance d'Ichthys LNG vient de quitter Darwin, dans le Territoire du Nord en Australie, suite au démarrage de la production fin juillet.

Ichthys LNG permettra de développer des réserves de plus de 3 milliards de barils équivalent pétrole situées au large de l'Ouest de l'Australie, dont environ 500 millions de barils de condensats. A pleine capacité, les installations offshore et les deux trains de l'usine de liquéfaction de gaz à terre fourniront 8,9 millions de tonnes par an (Mtpa) de GNL et 1,65 Mtpa de gaz de pétrole liquéfié (GPL), ainsi que 100 000 barils de condensats par jour.

La production de GNL est aujourd'hui assurée par le premier train de liquéfaction de l'usine, le démarrage du second étant prévu dans les semaines à venir.

A propos d'Ichthys LNG

Ichthys LNG est opéré par INPEX (62,245%) aux côtés de Total (30%) comme partenaire principal, et des filiales australiennes de CPC Corporation Taiwan (2,625%), Tokyo Gas (1,575%), Osaka Gas (1,2%), Kansai Electric Power (1,2%), JERA (0,735%) et Toho Gas (0,42%).

Le projet comprend :

Deux plateformes flottantes offshore

Le champ d'Ichthys et ses installations de production offshore se situent à environ 220 km de la côte Ouest de l'Australie. Deux installations offshore, ancrées à une profondeur de 250 mètres et alimentées par un réseau de production sous-marin, fonctionnent simultanément : une plateforme semi-submersible (CPF, Central Processing Facility), destinée au traitement du gaz, reliée à une unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO, Floating Producing Storage Offloading) chargée de la production et de l'expédition des condensats.

Un pipeline sous-marin vers l'usine de GNL

Un gazoduc sous-marin, long de 890 km, relie la plateforme CPF à l'usine de liquéfaction de Darwin.

Une usine de liquéfaction à terre

L'usine de liquéfaction de gaz à terre est située à Bladin Point, près de Darwin, dans le Territoire du Nord. Elle comprend deux trains de GNL dont la capacité de production combinée est de 8,9 millions de tonnes par an, ainsi que des infrastructures permettant l'extraction et l'exportation de gaz de pétrole liquéfié (GPL) et de condensats.

* * * * *

Total en Australie

Total est présent en Australie depuis 2005 dans l'amont du secteur pétrolier et gazier. Outre sa participation dans le projet Ichthys LNG, le Groupe détient, dans le Queensland, une participation de 27,5 % aux côtés de Santos, Petronas et Kogas dans le projet de GLNG d'extraction de gaz de charbon transformé en GNL. Total détient également des participations dans cinq permis d'exploration offshore, dont trois opérés par le Groupe, dans les bassins de Browse, Bonaparte et Carnarvon.

* * * * *

Total contacts

Avertissement

Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d'information et aucune conséquence juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TOTAL S.A. détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TOTAL S.A. ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Les termes « TOTAL », « Groupe TOTAL » et « Groupe » qui figurent dans ce document sont génériques et utilisés uniquement à des fins de convenance. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs.

Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s'avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TOTAL S.A. ni aucune de ses filiales ne prennent l'engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d'informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document.