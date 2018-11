Brésil : Total entre dans le secteur de la distribution de carburants avec l’acquisition des activités de Grupo Zema

Paris (France) / Araxá (Brésil), 22 novembre 2018 - Total a signé un accord avec la société brésilienne Grupo Zema pour l'acquisition de sa société de distribution de carburants Zema Petróleo, de son distributeur et revendeur Zema Diesel, ainsi que de sa filiale dédiée à l'importation Zema Importacao.

Zema Petróleo gère actuellement sous sa marque un large réseau de 280 stations-service, exploitées par des gérants sous contrat, ainsi que plusieurs installations de stockage de produits pétroliers et d'éthanol principalement situées dans les États de Minas Gerais, de Goiás et de Mato Grosso. Zema Petróleo supervise également dans ces mêmes régions une activité d'approvisionnement auprès de stations-service tierces.

Avec cette acquisition, Total se déploie sur le plus important marché de distribution de carburants en Amérique du sud, et le deuxième marché de biocarburants bas carbone au monde. Le Groupe a l'intention d'étendre ses activités dans cette zone, avec pour objectif de doubler d'ici 5 ans le nombre de stations-service à sa marque, tout particulièrement dans les régions du Sud-Est et du Centre-Ouest au Brésil.

« Cette acquisition s'inscrit pleinement dans notre stratégie de développement sur les grands marchés en croissance et dans le domaine des biocarburants en ligne avec à notre feuille de route Climat », a commenté Momar Nguer, directeur général Marketing & Services et membre du Comité exécutif du Groupe Total. « En entrant aujourd'hui sur le marché de la distribution de carburants, Total confirme également son engagement à long terme au Brésil. Portés par notre dévouement envers nos clients, nous avons l'intention d'apporter aux clients brésiliens nos produits de haute qualité, notre excellence opérationnelle ainsi que nos multiples offres et services innovants. »

Le passage à la marque Total des 280 stations-service actuellement sous contrat débutera en 2019 et de nouvelles stations emblématiques (« flagships ») seront également ouvertes sur certains sites. Total proposera aux professionnels et aux consommateurs brésiliens sa gamme complète de carburants, notamment son carburant haut de gamme Total Excellium, ses lubrifiants haute performance ainsi qu'une large gamme de produits et services.

Cette acquisition est soumise à l'approbation préalable de l'autorité brésilienne de la concurrence.

À propos de Total au Brésil

Total est présent au Brésil depuis plus de 30 ans. Le Groupe emploie plus de 3 000 personnes dans le pays et opère à travers cinq filiales dans les domaines de l'exploration & production, du gaz, des lubrifiants, de la chimie et des énergies renouvelables. Le portfolio Exploration & Production de Total comprend actuellement 19 actifs, situés dans les bassins de Campos, Santos, Barreirinhas, Ceará, Espírito Santo, Foz do Amazonas et Pelotas.

À propos de Total

Total est un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l'électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l'énergie responsable.

À propos de Zema

Fondée en 1923 à Araxá, dans l'État du Minas Gerais, Grupo Zema est l'une des plus grandes entreprises du Brésil. Elle apparaît depuis plus de 15 ans dans les classements nationaux et régionaux des meilleures entreprises pour lesquelles travailler. Présente dans 10 États brésiliens et employant environ 5 300 personnes, elle opère sur différents fronts, avec un accent particulier porté sur les magasins de vente au détail, le mobilier, l'électroménager, l'habillement, les concessions automobiles et les services financiers.

