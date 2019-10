Brésil: Total se renforce dans le pré-sel avec un nouveau bloc d...

Paris, 10 octobre 2019 - Total, opérateur, et ses partenaires Qatar Petroleum et Petronas ont remporté le bloc C-M-541 lors des 16èmes enchères pétrolières ANP qui se sont tenues au Brésil aujourd'hui. Il est situé dans l'offshore profond du bassin pré-salifère Campos, par une profondeur d'eau d'environ 3 000 mètres.

« Total se félicite d'étendre sa présence dans le bassin du Campos avec ce nouveau bloc d'exploration opéré aux côtés de deux partenaires stratégiques. Cela démontre une nouvelle fois notre capacité à obtenir des permis d'exploration de grande qualité dans une région en croissance et clé pour le Groupe » a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total. « Cela s'inscrit dans notre stratégie de développement de nos positions opérées dans l'offshore profond brésilien, où nous pouvons apporter de la valeur ajoutée grâce à nos compétences en eaux profondes. Cela fait suite à l'acquisition du champ de Lapa en, qualité d'opérateur, et à l'entrée dans la concession de Iara, suite aux négociations directes réussies avec Petrobras en 2016. Nous avons aussi lancé le développement des phases 1 et 2 du champ géant de Mero. Dans ce contexte, Total confirme ne pas participer au prochain appel d'offres TOR Surplus puisque qu'il n'offre que des participations non opérées. »

Total sera l'opérateur du bloc avec 40%, aux côtés de Qatar Petroleum (40%) et de Petronas (20%). Le consortium prévoit de forer un premier puits d'exploration au début de l'année 2021.

L'attribution de ce nouveau bloc intervient après la décision finale d'investissement (FID) prise par Total et ses partenaires en juin 2019 pour le second FPSO du projet Mero (bloc Libra) dont le démarrage est prévu en 2022. Le premier FPSO du projet Mero, actuellement en cours de construction, progresse selon le calendrier avec un démarrage prévu en 2021. Le démarrage du premier FPSO du projet Iara est prévu fin 2019, et le second en 2020.

Total au Brésil

Total est présent au Brésil depuis plus de 40 ans où il emploie plus de 3 000 personnes. Le Groupe opère dans tous les segments : Exploration-Production, gaz, énergies renouvelables, lubrifiants, chimie et distribution.

Le portefeuille de l'Exploration-Production compte 23 blocs, dont 9 opérés. En 2018, la production du Groupe dans le pays était de 19 000 barils équivalent pétrole par jour.

En 2017, Total et Petrobras ont formé une Alliance Stratégique qui englobe les activités EP et GRP. Grâce à cela, les deux groupes développent notamment différents projets de R&D, notamment sur l'intelligence artificielle afin de réaliser de gains d'efficacité directement applicables aux projets brésiliens.

Total est récemment entré sur le marché brésilien de la distribution de carburants grâce à l'acquisition, en décembre 2018, des activités de distribution de Grupo Zema. Le Groupe possède désormais un réseau de 280 stations-service ainsi que plusieurs installations de stockage de produits pétroliers et d'éthanol.

