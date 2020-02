Bruxelles autorise PSA et Total à créer leur coentreprise ACC dans les batteries

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La Commission européenne a approuvé lundi la création de la coentreprise Automotive Cells Company (ACC) constituée par PSA et Total, à travers sa filiale Saft, pour la fabrication et la fourniture de cellules et modules pour batteries électriques, principalement pour automobiles.

"La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence en raison de la présence limitée des entreprises et du nombre important de concurrents sur le marché amont de la production de cellules et modules de batteries électriques et sur le marché aval de la production de véhicules automobiles", a déclaré Bruxelles, cité dans un communiqué.

La création de cette coentreprise s'inscrit dans le cadre du projet européen d'"Airbus des batteries" validé en octobre par la Commission européenne. La France s'est notamment engagée à soutenir le financement des activités de recherche-développement de Saft et PSA dans le domaine des batteries lithium-ion de nouvelle génération.

La première pierre d'une usine pilote sera posée en Nouvelle-Aquitaine au début de 2020 tandis qu'un site de production doit être lancé en France en 2022, et un autre en Allemagne. Jusqu'à la construction de cette usine pilote, la société ACC sera détenue à parts égales par PSA et Total. En phase industrielle, la part de Saft dans ACC sera limitée à 33%.

L'ensemble de ce programme nécessiterait près de 5 milliards d'euros d'investissements, dont 1,3 milliard d'euros serait apporté par les gouvernements français, allemand, et d'autres pays de l'Union européenne dans le cadre d'un "projet prioritaire d'intérêt européen".

Total et PSA comptent produire jusqu'à 1 million de batteries par an à l'horizon 2030.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: ECH

