Chine: Total et Zhejiang Energy Group s'allient pour développer le...

Zhoushan - Total a signé un accord avec la compagnie publique chinoise Zhejiang Energy Group (ZEG), afin d'établir dans la région de Zhoushan une coentreprise dédiée à l'approvisionnement et à la fourniture de carburants marins.

Cet accord, signé à l'occasion de l'International Petroleum and Natural Gas Enterprises Conference (IPEC 2019) se tenant à Zhoushan, s'inscrit dans la continuité du protocole d'accord conclu en avril 2019 par Total et ZEG portant sur la fourniture et la distribution d'énergie en Chine. Total China Investment (TCI) détiendra 49% des parts de la nouvelle coentreprise et Zhejiang Zheneng Petroleum New Energy (ZZPNE) disposera du capital restant.

La région de Zhoushan, plus important hub de fret maritime du monde en termes de tonnage, englobe notamment les ports de Ningbo et de Shanghai.

En combinant l'ancrage historique et régional de ZEG dans le secteur énergétique à l'expertise reconnue de Total dans le commerce et le marketing des carburants marins, la nouvelle coentreprise a pour ambition de contribuer activement au développement de ce marché en rapide croissance.

« Ce nouveau partenariat s'inscrit dans la droite ligne de notre stratégie, qui consiste à être aux côtés de nos clients partout où ils sont présents dans le monde » a déclaré Philippe Charleux, Senior Vice President Lubrifiants et Spécialités de Total. « Etre en mesure de les fournir ainsi en Chine en nouveaux carburants marins à bas taux de soufre conformes avec la réglementation de l'OMI est une contribution supplémentaire vers un transport maritime durable. »

La création de cette coentreprise est une étape supplémentaire de la stratégie de développement de Total en Chine, initiée il y a près de 40 ans.

À propos de Total en Chine

Présent en Chine depuis bientôt 40 ans, Total est le premier acteur mondial de l'énergie à avoir pénétré le secteur chinois de l'exploration pétrolière et gazière offshore et du raffinage.

Fort de ses quelque 4 000 collaborateurs dans le pays, le Groupe est actif sur l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur de l'énergie en Chine, notamment dans l'exploration et la production, le gaz, les énergies renouvelables et l'électricité, le raffinage et la chimie, ainsi que les activités de marketing et de services. Total ne cesse de développer de nouvelles opportunités commerciales avec des partenaires chinois, en Chine et dans le reste du monde.



À propos de Total

Total est un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l'électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l'énergie responsable.

