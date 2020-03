Coronavirus: Total adapte la production de ses raffineries en France à la consommation actuelle

PARIS, 17 mars (Reuters) - Le groupe pétrolier Total a annoncé mardi qu'il adaptait la production de ses raffineries en France à la consommation actuelle.

"En temps normal, nous optimisons et ajustons en permanence notre production en fonction des besoins de nos clients et du marché; nous nous adaptons donc à la situation actuelle, avec pour objectif de continuer à livrer nos clients et d’assurer l’approvisionnement des stations-service", a déclaré à Reuters un porte-parole.

"Tous les sites de Total disposent de plans de continuité d’activité pour faire face aux situations de crise", a-t-il ajouté, précisant que ces plans visaient à assurer la sécurité et le maintien de l'activité tout en limitant au maximum le personnel sur nos sites. (Bate Felix version française Henri-Pierre André)