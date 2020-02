Espagne : Total entre sur le marché solaire avec un portefeuille de 2 GW de projets

Regulatory News:

Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT), via sa filiale à 100% Total Solar International, établit sa présence sur le marché solaire espagnol grâce à deux accords conclus avec Powertis et Solarbay Renewable Energy en vue de développer près de 2 gigawatts (GW) de projets solaires.

« L’Espagne bénéficie de conditions d’ensoleillement exceptionnelles en Europe. Son marché solaire photovoltaïque est l’un des plus dynamiques d’Europe, avec une capacité qui devrait augmenter de 6 GW aujourd’hui à près de 40 GW d’ici 20301. Nous nous réjouissons d’élargir notre présence sur ce marché en forte croissance grâce aux partenariats avec des développeurs locaux », a déclaré Julien Pouget, Directeur Renewables de Total.

Création d’une coentreprise avec Powertis pour un portefeuille initial de projets de 800 MW

Total Solar International et Powertis, développeur de centrales solaires en Europe et en Amérique du Sud, ont conclu un accord en vue de former une coentreprise (65%/35%) qui développera des projets solaires photovoltaïques en Espagne. Powertis apportera à cette coentreprise un portefeuille de 800 mégawatts (MW) de projets à un stade précoce de développement. La coentreprise pourra également développer d’autres projets.

Acquisition d’un portefeuille de projets de 1,2 GW de Solarbay

Total Solar International a signé un accord en vue d’acquérir 100% d’un portefeuille de projets solaires photovoltaïques en cours de développement par la société espagnole Solarbay. Les projets, d’une capacité totale de 1,2 GW, sont situés dans les régions de l’Andalousie, de l’Aragon, de la Castille-La Manche.

Le premier projet doit démarrer fin 2020 avec l'ambition que tous les projets soient mis en service en 2023. Des rémunérations (success fees) seront payées en cas de succès par Total à Powertis et Solarbay au long des différentes étapes de développement des projets.

Total et l’électricité bas carbone

Total intègre le changement climatique dans sa stratégie et anticipe les nouvelles tendances du marché de l’énergie en développant un portefeuille d’activités dans l’électricité bas carbone avec l’ambition que cette dernière représente 15 % à 20 % de ses ventes à horizon 2040. A ce jour, la capacité brute de production d’électricité bas carbone de Total dans le monde s’élève à près de 7 gigawatts, dont 3 gigawatts à partir d’énergies renouvelables.

Total contribue activement au développement de l’énergie solaire dans le monde à travers la conception et l’exploitation de grandes centrales au sol et en fournissant de l’électricité d’origine solaire produite sur les sites de ses client pour des bâtiments résidentiels, industriels et commerciaux.

