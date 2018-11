"Gilets jaunes": des hypermarchés et des stations-service touchés

ajoute commentaire de Carrefour (7e et 8e paragraphes)

PARIS (awp/afp) - Des hypermarchés et un nombre limité de stations-service étaient touchés samedi par le mouvement de protestation des "gilets jaunes" contre les prix des carburants, ont indiqué des entreprises à l'AFP.

Total a dénombré "environ 70 stations impactées (sur environ 3.500) à 16h30", a précisé un porte-parole du groupe.

"Une petite dizaine ont rouvert dans l'après-midi après avoir fermé dans la matinée", a-t-il ajouté.

Du côté d'Auchan, un certain nombre d'hypermarchés étaient fermés: Pau et Noyelles-Godault (Pas-de-Calais) dès le matin et d'autres qui ont fermé leurs portes au cours de la journée (Bar-le-Duc, Belfort, Châtellerault, Dieppe, Avignon Le Pontet, Montivilliers, Poitiers sud), a indiqué un porte-parole.

A cela s'ajoutaient dans l'après-midi 26 hypermarchés en "situation de blocus complet" et 20 dont les accès routiers étaient filtrés. Quarante stations ne délivraient plus de carburant.

Parmi les supermarchés de l'enseigne, trois étaient fermés, un se trouvait en blocus complet et 15 stations ne délivraient plus de carburant.

Carrefour, qui n'a pour sa part pas donné d'éléments chiffrés, a déploré une "journée compliquée" pour ses employés.

"Ce mouvement a évidemment impacté la fréquentation de nos magasins et cela aura bien sûr un effet négatif sur nos ventes", a dit une porte-parole à l'AFP.

Le groupe avait auparavant précisé avoir mis en place "un dispositif d'information (par SMS et mail) à [ses] clients sur l'accès à leur magasin habituel".

"On a des magasins qui ont été empêchés de fonctionner normalement" et notamment "pas mal en Bretagne", a de son côté indiqué un porte-parole de Système U. Le groupement coopératif ne disposait toutefois pas encore de chiffres consolidés au niveau national car chaque magasin est indépendant.

Il y aura "des conséquences sur le chiffre d'affaires" et l'effet sera "négatif et important", même s'il y aura des reports d'achats vers des magasins de proximité, selon le porte-parole de Système U.

Quelque 244.000 "gilets jaunes" protestaient samedi dans toute la France contre la hausse des taxes sur le carburant et la baisse du pouvoir d'achat, au sein de 2.000 rassemblements parfois tendus qui ont entraîné des accidents, faisant un mort et plus de 106 blessés dont cinq graves.

