"Gilets jaunes": des stations-services à sec en Bretagne, restrictions dans le

RENNES (awp/afp) - Beaucoup de stations-services du Finistère et du Morbihan étaient en rupture totale ou partielle de carburant dimanche, conséquence du blocage des dépôts pétroliers de Lorient et Brest par des indépendants du BTP rejoints par des "gilets jaunes", a constaté l'AFP.

Dans un communiqué dimanche soir, le préfet du Finistère Pascal Lelarge a annoncé des restrictions d'usage à compter de lundi 3 décembre "afin de garantir l'accès au carburant au plus grand nombre et la capacité des services de secours et d'urgence à intervenir". Ces mesures seront en vigueur "le temps que les flux logistiques s'adaptent à la situation".

Ainsi, le montant maximal de carburant vendu par jour et par véhicule est limité à 30 euros pour les véhicules légers de moins de 3,5 tonnes, et 200 euros pour les poids lourds.

La distribution aux usagers de carburant dans des récipients portables est par ailleurs interdite, sauf motivation directement liée à une activité professionnelle, indique le communiqué, ajoutant que les véhicules classés prioritaires (transport de malades etc) ne sont pas soumis à ces restrictions.

Le préfet du Finistère invite par ailleurs les automobilistes "à faire preuve de civisme en n'effectuant pas de remplissage de précaution".

Le dépôt pétrolier de Lorient (Morbihan) est bloqué depuis le 27 novembre par des indépendants du secteur des travaux publics rejoints par des "gilets jaunes", les premiers dénonçant la fin, au 1er janvier, du gazole non routier (GNR) détaxé pour les entreprises du secteur.

A Brest, les manifestants du secteur des travaux publics ont revêtu des gilets oranges pour se différencier des "gilets jaunes". Ils bloquent le dépôt du port de Brest depuis mercredi à l'aide de tractopelles, camions et grues de chantier, tandis que des bungalows ont été installés sur des rails devant le site. Alors que le blocage était initialement filtrant, plus aucun camion ne rentre ni ne sort depuis vendredi.

A Saint-Nazaire, les "gilets jaunes" se sont donné rendez-vous lundi à 7H00 pour bloquer le dépôt de Donges (Loire-Atlantique). S'ils y parvenaient, le plus gros dépôt encore en activité pour la Bretagne serait celui de Vern-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine), près de Rennes.

"Le litre de GNR va augmenter de 60 centimes par litre au 1er janvier. On ne veut pas de cette augmentation", a déclaré à l'AFP Julien Camblan, artisan terrassier, qui fait partie des bloqueurs brestois.

Non loin de là, une station Total ne proposait plus, dimanche, que du gazole, tandis qu'en périphérie de Brest, une station E.Leclerc n'avait au contraire plus que de l'essence. Sur les réseaux sociaux, nombre d'automobilistes se plaignaient de ne plus pouvoir faire le plein dimanche, notamment dans le Finistère, certains redoutant de ne plus pouvoir aller travailler.

"Je ne sais pas du tout quand on sera réapprovisionnés et les gens font plein sur plein ce week-end de peur d'une pénurie", a indiqué dimanche Mathieu, employé d'une station Total à Douarnenez (Finistère), en rupture de gazole. "D'habitude, nous sommes approvisionnés tous les deux jours et là nous n'avons plus rien depuis jeudi", a-t-il ajouté, précisant que certaines enseignes de la ville avaient fait le choix de limiter le plein à 20 ou 30 euros.

Interrogée par l'AFP dimanche, la préfecture de Bretagne s'est voulue rassurante. "Nous avons quelques stations-services ainsi que des grandes surfaces à court de carburant ou en manque d'un type de carburant dans le Finistère et le Morbihan, mais il n'y a pas de risque de rupture d'approvisionnement en Bretagne", a-t-elle indiqué.

La France dispose de 203 dépôts de stockage de produits pétroliers, dont 90 sont destinés uniquement à la distribution, et 8 à des raffineries. Les régions Normandie et Sud-PACA représentent à elles seules 48% des capacités de stockage nationales, la Bretagne et les Pays-de-la-Loire comptant parmi les cinq régions avec la Corse qui disposent le moins de capacités. L'État dispose par ailleurs de stocks stratégiques équivalent à trois mois de consommation.

