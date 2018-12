Guyane française : Total s’engage à mener sa campagne d’exploration dans la transparence et invite les ONG à visiter les...

Paris, 11 décembre 2018 - Total s'apprête à lancer sa campagne d'exploration sur le permis de Guyane Maritime, situé à 150 kilomètres des côtes de Guyane française, dans les jours qui suivent l'arrivée sur site du navire de forage. Pendant près de quatre mois, celui-ci réalisera le forage d'un puits d'exploration, comme l'autorise l'arrêté préfectoral du 22 octobre 2018.

Conscient des interrogations que peuvent soulever ces travaux, Total tient à rappeler qu'elle est une entreprise responsable qui conduit ses opérations en cherchant en permanence à réduire au minimum le risque environnemental et a la volonté d'agir dans la transparence. A ce titre, Total s'engage sur les points suivants :

Total ne mène bien évidemment pas son forage dans des récifs coralliens

Le récif le plus proche identifié est situé à 30 kilomètres du point de forage et n'est pas corallien. Selon les conclusions des experts scientifiques, et notamment ceux du Museum National d'Histoire Naturelle de Paris (MNHN) ayant mené aux côtés de Total une campagne océanographique de 50 jours sur zone en 2017, il s'agit d'un plateau rocheux discontinu, à la limite du plateau continental, présentant des peuplements biologiques épars, ayant fait l'objet de centaines de prélèvements pour étude (voir photos). Ce plateau est situé à 30 kilomètres du point de forage et à 100 mètres de profondeur d'eau (versus 2 000 mètres pour la zone de forage, voir cartes).

Total mènera sa campagne de forage dans la transparence

Concrètement, cela signifie que Total rendra compte de l'avancée de ses travaux tout au long du forage dans le cadre de la commission de suivi et de concertation. Pilotée par les autorités, elle associe une cinquantaine d'acteurs économiques et sociaux.

Cette démarche s'inscrit dans la lignée des réunions publiques que Total a tenues dès 2017, sur son initiative, dans différentes villes de Guyane. Le Groupe a également mis à disposition du grand public l'intégralité du dossier relatif à son projet d'exploration incluant l'étude d'impact environnemental dont la qualité a été saluée par l'Autorité environnementale.

Total invite les ONG qui le souhaitent à visiter ses installations en se rendant sur son navire pour comprendre les mesures de précaution prises et avoir l'occasion d'un dialogue serein.

Total rappelle que son navire de forage, ainsi que les 5 bateaux de support qui l'entourent, comptent environ 200 personnes à bord dont la sécurité est la priorité absolue. A ce titre, un périmètre de sécurité interdit la navigation aux embarcations non autorisées dans un rayon de 500 mètres autour du point de forage, conformément à la législation en vigueur.

À propos du permis Guyane Maritime

Le permis de Guyane Maritime est un permis d'exploration ancien, attribué en 2001, dont la prolongation avait été sollicitée en mars 2016 et accordée le 14 septembre 2017. Ceci est conforme à la loi sur les hydrocarbures du 30 décembre 2017.

Situé à 150 kilomètres des côtes, il s'étend sur 24 000 km2, au-delà du plateau continental guyanais et en grande partie dans le domaine maritime profond. La zone de forage est située dans la partie centrale du permis, par environ 2 000 mètres de profondeur d'eau.

L'objectif de Total sur le permis de Guyane Maritime est de forer un dernier puits d'exploration, après les cinq forages réalisés entre 2011 et 2013, afin de pouvoir définitivement conclure à la pertinence ou non d'une éventuelle phase d'exploitation.

